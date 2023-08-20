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2女2男四腳督！　爭嘉市一席立委

民進黨提名現任嘉義市立委王美惠爭取連任，她曾因護航政府開放含瘦肉精美豬進口遭議，也曾為了發放五倍券摃上行政院。（圖／劉耿豪攝）

▲民進黨提名現任嘉義市立委王美惠爭取連任，她曾因護航政府開放含瘦肉精美豬進口遭議，也曾為了發放五倍券摃上行政院。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

嘉義市民進黨立委王美惠爭2024年連任，不只面對昔日議會同僚、六連霸的國民黨市議員張秀華挑戰，還有兩名台商簡明廉和蔡松益也以無黨籍身份參選，目前形成2女2男爭霸局面。

國民黨嘉義市黨部於今年5月25至27日連續3天進行民調，透過內參式民調選拔人選，最終由市議員的張秀華勝出，國民黨中央也根據市黨部提報宣佈張秀華代表參選嘉義市立委。

65歲的嘉義市議員張秀華有「厝邊阿華」的稱號，為國立臺灣體育學院運動管理學系碩士，2002年至今已連6屆嘉義市議員，在地深耕21年，去年嘉義市議員選舉更以全市最高票當選。張秀華父親是已故資深議員張東坤，母親盧雲樂曾當選嘉義市模範母親，弟弟張炳文當過嘉義市國大代表，丈夫蕭能昌在2014年因心肌梗塞驟逝，當時張秀華競選市議員尋求連任，行程一度暫停。

根據知情人士指出，張秀華從政前在餐飲業及遊覽車行業服務過，當時是因為父親張東坤於議員任內逝世，很多支持者希望由張秀華接棒，她還曾去天公廟擲筊，沒想到連續獲得3個聖筊，於是決定參選，繼承父親遺志繼續替選民服務。

該名知情人士也透露，張秀華在議會是擔任財政委員會召集人，對於爭取預算有自己的一套方法，因為看到現任立委有很多預算明明能爭取，但卻沒出面爭取，才決定擴大服務出來參選立委。

張秀華先前曾因嘉義市所獲前瞻計畫補助全台最低，痛批現任立委王美惠不盡力，喊出「王美惠不做，張秀華來做」。（圖／報系資料照）

▲張秀華先前曾因嘉義市所獲前瞻計畫補助全台最低，痛批現任立委王美惠不盡力，喊出「王美惠不做，張秀華來做」。（圖／CTWANT提供）

民進黨方面，先前在嘉義市進行立委初選民調，由現任立委王美惠對上市黨部主委兼市議員黃露慧、前議員凌子楚，最終由王美惠勝出。59歲的王美惠為國立嘉義大學管理碩士，因王美惠平時都是騎機車到處為嘉義市民服務，被媒體戲稱「市民守護神」或「機車立委」。

據地方人士透露，王美惠踏入政壇前，因被時任嘉義市議員江熙哲賞識成為服務處助理，後來晉升為服務處主任，從2005年開始擔任議員，期間連任了四屆的嘉義市議員，更連續3屆拿下全市市議員選舉最高票，至今已為嘉義市服務超過20年。

地方人士表示，2019年王美惠在嘉義市立委初選，以34.33%支持率擊敗時任立委李俊俋，過程中李俊俋曾請出前總統陳水扁勸退王，然而王仍從初選勝，她還反而感謝阿扁支持，最終獲民進黨提名參選立委選舉。後來王美惠成立競選總部成立暨造勢大會，現場湧入大量民眾，被外界稱為「民進黨在嘉義市史上最多人的造勢晚會」。

另外，擁有台商及醫學背景的蔡松益也宣佈參選嘉義市立委，他是國立陽明大學生物醫學影像暨放射科學系博士，曾任聖馬爾定醫院影像醫學部行政副主任。對於現任立委王美惠曾在立院抓起國民黨潑灑的豬腸往回丟，他認為有失市民顏面，並提出電動機車優惠案等6大政見。

嘉義市無黨籍立委參選人蔡松益擁有台商及醫學背景，這次出馬大喊「團結第三勢力，終結『民國』淪替」。（圖／翻攝自蔡松益臉書）

▲嘉義市無黨籍立委參選人蔡松益擁有台商及醫學背景，這次出馬大喊「團結第三勢力，終結『民國』淪替」。（圖／CTWANT提供）

而另一位參選人簡明廉除了台商身分之外，也是國民黨38年資深黨員，這次以無黨籍出來參選，要推動自然醫學和嘉義市健康產業，2019年郭台銘替親民黨站台時，他飆罵郭無情無義。2020年立委大選時，他以無黨籍身分登記參選嘉義縣山區立委，因為不滿黨內要求黨員棄保，獨厚退出民進黨的前立委林國慶，且棄保名單內竟沒有自己，憤而朝國民黨嘉義市黨部丟雞蛋。

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