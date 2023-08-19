雲林「山道猴子」跑山有夠吵　「靜城專案」竟測到113分貝噪音

▲暑期環警監聯合擴大稽查執勤情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

YouTube頻道「Eric Duan」創作的《山道猴子的一生戈影片講述跑山、改車，因內容超真實而爆紅，也使重機族跑山受到關注，雲林縣環保局指出，暑假期間是改裝車與重機噪音擾民的旺季，平時除了在熱點不定時執法，更在暑期啟動「靜城專案」，與警察局、監理站加強辦理聯合稽查，今年度已開出89張罰單。

雲林縣環保局說明，雲林縣屬相對較高齡縣市，鄉下長輩們更需要安寧的居住環境，最近暑期陸續接獲民眾反映古坑鄉、斗六市、西螺鎮村庄內，晚間至夜間時段常有呼嘯而過的排氣管聲音，影響睡眠及居住品質，為有效打擊噪音車輛，今年7月至9月期間啟動雲縣「靜城專案」加強聯合稽查。

▲聲音照相科技執法設備，夜間執勤情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環保局長張喬維表示，雲林暑假期間以往都會比一般時段多出許多噪音車輛，今年度本縣觀光人數明顯成長其古坑鄉唯熱門夜景及車友跑山熱門景點，衍伸出改裝車輛噪音的產生。針對暑期期間環保局推出三項措施，針對噪音車改裝進行管制。並於縣內各地較易受噪音車影響區域及地段加強辦理聲音照相科技執法。

今年1月至今開出89張罰單，包括機車43張、汽車46張。測得分貝最高的是113.8分貝，其中有8張罰單是民眾透過移動式聲音照相舉發，累計罰鍰12萬6千元。依據機動車輛噪音管制標準，道路速限50公里以下路段，車輛噪音標準為86分貝；50到70公里路段為90分貝，超過標準可依噪音管制法規定，裁罰1800至3600元。

▲暑期環警監聯合擴大稽查執勤情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）