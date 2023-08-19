　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

雲林「山道猴子」跑山有夠吵　「靜城專案」竟測到113分貝噪音

▲雲林縣環保局夜間於山區執行聲音照相科技執法。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲暑期環警監聯合擴大稽查執勤情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

YouTube頻道「Eric Duan」創作的《山道猴子的一生戈影片講述跑山、改車，因內容超真實而爆紅，也使重機族跑山受到關注，雲林縣環保局指出，暑假期間是改裝車與重機噪音擾民的旺季，平時除了在熱點不定時執法，更在暑期啟動「靜城專案」，與警察局、監理站加強辦理聯合稽查，今年度已開出89張罰單。

雲林縣環保局說明，雲林縣屬相對較高齡縣市，鄉下長輩們更需要安寧的居住環境，最近暑期陸續接獲民眾反映古坑鄉、斗六市、西螺鎮村庄內，晚間至夜間時段常有呼嘯而過的排氣管聲音，影響睡眠及居住品質，為有效打擊噪音車輛，今年7月至9月期間啟動雲縣「靜城專案」加強聯合稽查。

▲雲林縣環保局夜間於山區執行聲音照相科技執法。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲聲音照相科技執法設備，夜間執勤情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

環保局長張喬維表示，雲林暑假期間以往都會比一般時段多出許多噪音車輛，今年度本縣觀光人數明顯成長其古坑鄉唯熱門夜景及車友跑山熱門景點，衍伸出改裝車輛噪音的產生。針對暑期期間環保局推出三項措施，針對噪音車改裝進行管制。並於縣內各地較易受噪音車影響區域及地段加強辦理聲音照相科技執法。

今年1月至今開出89張罰單，包括機車43張、汽車46張。測得分貝最高的是113.8分貝，其中有8張罰單是民眾透過移動式聲音照相舉發，累計罰鍰12萬6千元。依據機動車輛噪音管制標準，道路速限50公里以下路段，車輛噪音標準為86分貝；50到70公里路段為90分貝，超過標準可依噪音管制法規定，裁罰1800至3600元。

▲雲林縣環保局夜間於山區執行聲音照相科技執法。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲暑期環警監聯合擴大稽查執勤情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 
►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►別管山道猴子了！高雄「街道猴子」89行為曝　闖紅燈還按喇叭逼車

►台中山道猴去哪玩？這條山路抓到「主角3人」　瘋狂卡普被送辦

►《山道猴子》爆紅！作者身分曝光　1年前受訪內容被挖出

►出獄浪子尋親10年終圓夢！雲林暖警助重逢　養護中心下跪淚擁慈母

►孝子喊吃飯父竟離奇失蹤　暖警員超細心...發現失智翁躲老宅

ET快訊
殘忍畫面曝！20歲女騎車中　遭男友割喉慘死
竹科男年賺500萬　月花4萬養無業女友「1原因想逃」
快訊／10縣市豪大雨特報！　最新警戒區出爐
「台灣重刑犯」被劫走！　柬埔寨5槍手闖醫院劫囚
看朋友賺錢跟買AI股！「突接營業員電話」崩潰：沒錢了
20歲女騎士遭割喉亡！　神秘巧合曝
一條長雷雨帶掛著「飄向台灣」！　下午警戒到晚上
陸娛第1人！「一線主持人護李玟」開砲《好聲音》

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

天兵媽陪女應徵仙草店「連我一起僱」　業者傻眼PO文...5萬人朝聖

男「全身釣魚裝備」陳屍花蓮溪　無明顯外傷...檢警相驗查死因

男網戀「女軍醫」衝銀行付16萬包裹費　保七員警及時阻詐　

狠男「路邊尿尿後掏刀」後座割喉殺女友　暗巷冷血犯案全都錄

爬窗犯案！「鴨舌帽大盜」偷10萬故意留5千　還擦鞋印滅證

風災重創後半月…清境農場人潮回籠　千名遊客歡笑聲再現

22次禽流感撲殺41萬隻雞鴨　彰化普度追思動物亡靈

空勤總隊8個月484架次飛機救援...210人受惠　總隊長曝光任務難度

岡山警處理車禍「鬼門才開1hr」驚見女遭割喉滿地血　神秘巧合曝

快訊／新北休旅車自撞路墩後側翻！車上3人急送醫　

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

教練救學員遭螺旋槳打斷腿　他曝現場狀況：差點出人命

13縣市「豪大雨特報」　新北山區暴雨災害告警

正式邀侯友宜、柯文哲談合作　郭台銘激喊：一起打敗賴清德

澀澀片看一半..「河北彩花本人現身」！　溫柔問：舒服嗎？Joeman嚇到摔XD

柴咬圈圈＋狠甩蘿蔔田　同伴中彈嚇到原地彈起

天兵媽陪女應徵仙草店「連我一起僱」　業者傻眼PO文...5萬人朝聖

男「全身釣魚裝備」陳屍花蓮溪　無明顯外傷...檢警相驗查死因

男網戀「女軍醫」衝銀行付16萬包裹費　保七員警及時阻詐　

狠男「路邊尿尿後掏刀」後座割喉殺女友　暗巷冷血犯案全都錄

爬窗犯案！「鴨舌帽大盜」偷10萬故意留5千　還擦鞋印滅證

風災重創後半月…清境農場人潮回籠　千名遊客歡笑聲再現

22次禽流感撲殺41萬隻雞鴨　彰化普度追思動物亡靈

空勤總隊8個月484架次飛機救援...210人受惠　總隊長曝光任務難度

岡山警處理車禍「鬼門才開1hr」驚見女遭割喉滿地血　神秘巧合曝

快訊／新北休旅車自撞路墩後側翻！車上3人急送醫　

不怕最兇黑兔年！「4生肖」超強運擋不住　要脫魯趁現在

首度超越美國！中國成2023年Q2 iPhone全球最大市場

世界盃男籃熱身賽台灣開打　NBA球星瓦倫休納斯轟20分立陶宛奪勝

天兵媽陪女應徵仙草店「連我一起僱」　業者傻眼PO文...5萬人朝聖

王柏融9局代打遭三振　火腿1比2敗給歐力士

全球1800家分店！「這家手搖飲」在台灣卻不紅　他看懂策略：聰明

三星「零邊框」螢幕新技術　iPhone有望搭載

林子偉初亮相排6棒　餅總：一定有他的道理

男「全身釣魚裝備」陳屍花蓮溪　無明顯外傷...檢警相驗查死因

外資本周賣超台股逾700億元　大砍AI指標股緯創、金融股

「台南白車猴」鬼畜105秒　全場嚇瘋...下場GG

社會熱門新聞

女房東注意！男吼「給1次機會」硬上

中和公車左轉「沒看到行人」　老翁慘遭輾過亡

即／高雄爆情殺案！女遭割喉放血慘死

女起床有異物感！就醫才知遭2人性侵

移工情殺！20歲女騎車遭後座男友「割喉放血」亡

華山幫千萬找槍手殺弘仁會大哥　這下慘了

爆乳人妻下樓取餐　色鄰居偷拍辯：測試手機

法拉利沒車頂！車主親曝撐傘原因

百年名寺神棍猥褻！佛祖前嗆：處女才配我摸

遭公車輾斃畫面曝　翁過馬路迎面撞亡

刑警小隊長「栽槍」灌水績效　重判7年

即／台北迪化街火警！6F民宅黑煙猛竄

即／高雄左營通緝犯拒捕墜樓　送醫不治

即／國1彰化段6車撞一團　後方車流嚴重回堵

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

李玟台上痛到跌倒「梁靜茹衝上台攙扶卻被罵」！

雨天撐傘開超跑　車主PO照片自嘲

21歲星二代夜遊溺斃！巨星爸心碎證實

蘋果官方警告！　手機「放3位置充電」早晚釀火災

女房東注意！男吼「給1次機會」硬上

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

這間私立大學招生率100%

台大AV女優曝1周要5次！認出道前天天約砲

《玩很大》首次中斷錄影未完成遊戲

中和公車左轉「沒看到行人」　老翁慘遭輾過亡

陳奕迅也受害！驚爆《好聲音》內定黑幕

即／高雄爆情殺案！女遭割喉放血慘死

女起床有異物感！就醫才知遭2人性侵

宜蘭IG打卡熱點「七路咖啡」歇業

下周恐有颱風「可能路徑出爐」　今年迄今僅8颱！專家：連4年偏少

更多

最夯影音

更多
李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...

李玟控《好聲音》4大惡行：這叫欺負！　選手力挺曝內幕「前10名都能買」被消失...
老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

老鼠闖餐廳遭店員一腳壓制　他淡定裝袋！網：該發獎金

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

「台偶男神」許紹洋、張棟樑登《披荊3》　林志穎首談車禍：感謝所有救我的人！

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

瑞士調皮童爬進垃圾桶　下秒消失！友著急求救

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面