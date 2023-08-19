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嘉義百年名寺神棍涉猥褻！佛祖前嗆：處女才配我摸　至少5人受害

▲▼ 嘉義百年名寺神棍涉嫌猥褻，多名女子受害 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲江姓神棍涉嫌猥褻，多名女子受害 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森、陳韻如／嘉義報導

嘉義縣一間百年名寺江姓常務委員涉嫌對女信徒性騷，假借佛祖名義改運等等，伸手撫摸女信徒下體，受害人數至少5人，直到女信徒報警提告，江男惡行才因此曝光。全案目前由嘉義地院審理當中，而其中一名被害人小君（化名）出面指控，在法院開庭時，江男曾想以每人10萬元和解了事，讓她痛批，根本毫無悔意，最終調解破局。

據了解，江男原為該寺廟的常務委員及乩童，長期駐留在寺廟內接待信眾，但他卻多次對女信徒伸出狼爪，且慣用以「佛祖說你婦科有問題」、「佛祖指示我這麼做」等藉口，將手伸進女信徒褲子內撫摸私密處，誇張的是，江男在對方掙扎反抗時稱，「是處女才配得上讓我碰，是神明要我幫忙我才幫的，不然我才不屑」，前後至少5人受害。

其中一名受害者小君就出面指控，她當初是為了替哥哥祈求身體健康，在友人的介紹下來到該廟，沒想到卻因此遭到侵犯，直到某天她看見臉書社群上有其他被害人分享受害經過，才驚覺自己也受害，憤而撥通電話到廟裡後，沒想到卻反遭廟方嗆聲，「你去告啊！去告啊！沒有我們的事」，讓她氣得當下直奔警局報案。

小君表示，此案件已在2月間起訴，然而在檢方偵查期間，江男矢口否認犯行，卻又在起訴後庭審時 改口坦承，並且想以每人10萬元達成和解。對此，小君怒指，本來江男的委任律師還稱，江男現無謀生能力、沒有賺錢，但就當地居民表示，江男在該廟外老街還有一間店面，甚至還有一處露營區，在當地根本就有權有勢的人，如今卻想用錢了事，讓小君大為憤怒。

小君指出，遭遇此事後，讓她身心受到極大創商，每天都很煎熬，甚至還一度服藥輕生，所幸被救了回來，現在只希望將這件事曝光，讓江男受到應有懲罰，不要再有更多人受害。

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