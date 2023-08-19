爆乳人妻下樓取餐　色鄰居偷拍2分鐘辯「測試手機」！外送員打臉他

▲色鄰居對著人妻身材拍攝。（示意圖／取自CFP）



記者崔子柔／綜合報導

新北市一名人妻去（2021）年下樓取外送餐點時，被外送員提醒有名男子在旁邊偷拍，她才察覺鄰居尹姓男子的手機一直朝著她，讓她越想越害怕，在老公陪同下報案，檢警果真在尹男手機找到對著胸部拍攝的畫面，但檢方認為在公開場合不構成妨害秘密，將尹男不起訴，不過新北市府性騷擾防治委員會認為構成性騷擾，台北高等行政法院也認定尹男刻意拍攝。

根據判決書內容，該名人妻2021年8月30日晚間8時許穿著低胸上衣、緊身膝上短裙，帶著小孩一起下樓取餐，在外送員提醒下才發現，尹男拿著手機不斷盯著她，讓她嚇得回家告訴老公，決定報案。

尹男則指出，當天他買了新手機，是在測試夜拍、錄影功能，而當下是朝外送員拍攝，是人妻下樓取餐才剛好拍到她，畫面裡面也有管理員和人妻的小孩，他也沒有靠近人妻，沒有性騷擾意圖，人妻如果不滿被拍到，要求他刪除即可，認為新北市府應撤銷性騷擾事件成立的決議。

新北市府則在審理時表示，尹男在人妻取餐前，就在社區前的紅磚道走動錄影，看見人妻後，鏡頭便開始鎖定著她，拍攝全身、腰間、迷你裙和腿部線條，甚至在她經過身旁時，把鏡頭聚焦在她胸前，清楚拍到乳溝、手臂，還跟拍到她走進社區中庭為止，造成人妻不適及畏懼，至今仍需要老公陪同上、下班，認為尹男構成性騷擾防治法第2條第2款規定之性騷擾行為。

法官查看影片發現，人妻取餐的過程都在畫面正中間，明顯是被鎖定拍攝，而且人妻走近尹男時，鏡頭更是近距離拍攝胸前，完全沒有要遮掩的意思，整段2分鐘影片可看出尹男是刻意瞄準人妻身材，另外送員的行車紀錄器也拍下事發過程。法官認為，尹男近距離拍攝異性身形、胸部，實屬於不受歡迎且令人感受被冒犯之舉動，新北市府認定尹男性騷擾並無不當，因此判尹男敗訴，可上訴。