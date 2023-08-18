　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美日韓領袖峰會　聯合聲明將強調對台海承諾

▲▼ 5月21日G7廣島峰會，美國總統拜登、日相岸田文雄與南韓總統尹錫悅交談。（圖／達志影像／美聯社）

▲在5月21日G7廣島峰會，美國總統拜登、日相岸田文雄與南韓總統尹錫悅交談。（圖／達志影像／美聯社）

中央社記者江今葉華盛頓17日專電

美日韓三國領袖明天將齊聚大衛營召開峰會。美方資深官員透露，領袖將討論科技、外交、軍事等一系列議題，也將在會後發表聯合聲明，預料重申並強調對台海承諾。

美國總統拜登（Joe Biden）明天將在大衛營（Camp David）歡迎到訪的日本首相岸田文雄與南韓總統尹錫悅，三方將召開領袖峰會，也會個別舉行雙邊會談。

這是美日韓三國領袖首次不是利用國際場合舉行場邊會談，而是獨立舉行峰會，也是拜登上任以來首度在大衛營迎接外國領袖。官員強調這次峰會的重要性與歷史意義。

美國資深官員在電話中的背景說明表示，三位領袖將承諾未來每年舉行一次會議，並將建立三邊熱線，以利在危機與不確定時刻進行磋商。

官員也強調，這次峰會不是單一舉措，是尋求以創造性戰略方式將盟友與合作夥伴聯繫起來，應該放在美國與東南亞國家協會（ASEAN）、美日澳印四方安全對話（Quad）、澳英美三方安全夥伴關係（AUKUS），以及與其他像是印度、菲律賓等重要夥伴雙邊合作等更廣泛的背景下看待。

另一位官員表示，近年來中國與俄羅斯日益挑釁，俄羅斯對烏克蘭的非法與恣意入侵，讓美國許多盟友與合作夥伴都在思考自身安全，以及印太區域與其他區域的緊密聯繫。這些力量創造合作動力，南韓與日本也越來越趨向同樣的利益與目標，包括共享安全技術環境、共有價值觀，以及包括支持東南亞與太平洋島國等區域合作夥伴因應威脅。這次的領袖峰會將開啟三方合作夥伴關係的新篇章。

對於中國，官員透露，明天聯合聲明將對包括南海在內的許多不同領域發出強有力的三方立場，聲明將以堅定語言使三方的共同立場被清楚了解，這種共同立場是基於國際法、反對脅迫與軍事化，是基於2016年荷蘭海牙常設仲裁法院的裁決。

官員指出，三方明天進行的討論會更廣泛涉及印太區域安全與局勢，也會透過聯合聲明重申並強調對台海的承諾。

美日韓三國領袖去年11月中旬曾利用在柬埔寨金邊舉行的東亞高峰會（EAS），進行三方及個別雙邊會談。三方會談結束後領袖發表聯合聲明，即曾重申維護台灣海峽和平穩定的重要性。

ET快訊
好市多商品驗出殘留農藥　業者回應了
才開幕3年！IG打卡熱點無預警停業　網驚：太突然
「國民女神」安芝儇來台跳應援？經紀公司回應了
下班防雨「13縣市豪大雨特報」　明午後雨彈更猛！
「山道猴子」作者遭起底！曾在影片曝「血淋淋案例」
《玩很大》9年「首次中斷錄影」　未完成遊戲原因曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

柬埔寨台囚被劫！疑自導自演逃獄　曾指揮獄友赴台運毒

兒子跟爸爸長超像！男見DNA報告秒淚崩　揭露心碎往事

川普官司纏身　律師要求延至2026年4月開始審理

颶風「睽違84年」恐從美國加州登陸！　預測路徑曝光

墜機當天天氣良好！大馬飛機盤旋後筆直掉落　專家曝3可能原因

美日韓領袖峰會　聯合聲明將強調對台海承諾

求丈夫報平安！大馬罹難副機師妻PO對話截圖心碎：永遠等不到回覆

日本可口可樂工廠員工「被機器夾死」！　同事目睹驚悚慘狀

大馬墜機沒有記錄器！錄音器成還原「降落前2分鐘墜機」唯一關鍵

美「活松鼠卡肛門」X光片、飼主合照全是假　正解曝光：牠是松鼠猴

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

男孩自學練出玩骰子技巧　華麗搖杯→8顆立成一排！

「韓版李子維」安孝燮抵台♥　斯文Look黑襯衫+眼鏡..特地停下來給拍

前CLC Elkie見舒華力挺哽咽了QQ　刪子瑜合照挨轟：女孩友誼很美好

夏克立槓上郎祖筠「妳夠了沒」　要她拿證據：我老婆從來沒有傷！

賈靜雯不靠老公「喜歡的我自己會買」　修杰楷帶女兒用「軍事教育」..她：滿好的！

柬埔寨台囚被劫！疑自導自演逃獄　曾指揮獄友赴台運毒

兒子跟爸爸長超像！男見DNA報告秒淚崩　揭露心碎往事

川普官司纏身　律師要求延至2026年4月開始審理

颶風「睽違84年」恐從美國加州登陸！　預測路徑曝光

墜機當天天氣良好！大馬飛機盤旋後筆直掉落　專家曝3可能原因

美日韓領袖峰會　聯合聲明將強調對台海承諾

求丈夫報平安！大馬罹難副機師妻PO對話截圖心碎：永遠等不到回覆

日本可口可樂工廠員工「被機器夾死」！　同事目睹驚悚慘狀

大馬墜機沒有記錄器！錄音器成還原「降落前2分鐘墜機」唯一關鍵

美「活松鼠卡肛門」X光片、飼主合照全是假　正解曝光：牠是松鼠猴

徐巧芯批賴勁麟創協會赴陸賺中國錢　台灣服協打臉：當時賴已卸任

鬆獅犬小短腿狂踢爬上床　爸見監視器一幕萌暈：工讀生吧

不再只喝流質　新興食品創造咀嚼退化者味蕾奇蹟

吳宗憲有望錄《營業中》？鹿希派「拜託不要來」

好市多大蒜調味粉檢出殘留農藥！　業者：全台門市已停賣該產品

陳昆和走訪台南大內促銷酪梨　以實際行動支持台南果農

星展併花旗混亂！　金管會挨批回：會督促

生日大手筆請同學喝飲料！　老爸「轉頭一句話」女兒變臉

囤房稅2.0草案7大重點　每年2月底為納稅基準日

永慶加盟四品牌中區經管會、台中市政府地政局　攜手做公益

日「妖怪電車」氣氛超陰森　恐怖、逼真裝扮嚇哭小朋友

國際熱門新聞

美60歲男「活松鼠卡進肛門」　痛到地獄尖叫

大馬墜機多名政治人物罹難　出事前未求救

快訊／中國恆大集團　紐約申請破產

死亡班機最後合照曝！遺孀：老公本不想搭機

短影片成癮如毒品　孩童出現「抖音腦」

空姐住飯店先檢查這8處　鏡子背面易藏針孔

送女友登機！　男買機票不搭飛機慘了

3青少年躺鐵軌自拍　慘觸600伏特高壓電

大馬墜機「騎士著火」慘死　生前是外送員

搭機必選2時段！　專家：便宜又風險低

大馬墜機「螺旋俯衝」　最新近距離視角曝光

大馬空難10死僅1人屍體完整！黑盒子找到了

FBI：手機出現8大徵兆　恐有惡意APP入侵

大馬罹難機師生前遺言「媽媽我很愛你」

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

這職業最容易「一夜情」　半數激戰過同事

藥廠女業務曝「5年睡百人換業績」：保險套隨時帶著

群創處長戰3人妻！鄉民：老公怎麼辦

7:45進公司「主管從女廁出來」　科技男爆荒淫內幕

將大量刪除下架！　YouTube宣布掃蕩特定類型影片

OL喝醉遭上司性侵　男同事們看她被抓走

21歲星二代夜遊溺斃！巨星爸心碎證實

全聯結帳「驚見新奇1物」！全場敲碗：中南部也需要

大馬墜機多名政治人物罹難　出事前未求救

這間私立大學招生率100%

《山道猴子》確定翻拍真人版A片

快訊／中國恆大集團　紐約申請破產

陸網紅拿癌母騙台人捐款　竟爽花500萬遊日

《金師傅》男星0偽裝逛士林夜市！

《甘味》女星決定開刀摘子宮：想了3年

更多

最夯影音

更多
墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」

墜機畫面曝！大馬空難已10死　路中爆火球「濃黑蕈狀雲竄天」
邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

邵雨薇叫賣..吳慷仁突現身「霸氣買50組」　她緊張了：男友在看怎麼辦＞＜

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

散步遇雨...牠變「抽取式柴犬」　厭世擠出嘴邊肉：要下多久？

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

台大化工系實驗室爆炸　多名學生燒燙傷緊急送醫

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

行人「貼邊走」遭撞落溪溝　她腿部骨折...駕駛竟肇逃

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票，搶抽iPad、AirPods等百項大獎！

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長原來超愛演??鎖定《豈有此呂》

館長陳之漢原來是戲精　柯P高嘉瑜一秒上身害呂捷笑岔氣

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

善心不孤單♥您認購我代送

善心不孤單♥您認購我代送

愛心相伴，幫您送去溫暖的善心，您的支持是浪浪的希望。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面