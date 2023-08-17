跑山猴小心了！139線2個月3死　「鎖定無照超速」警每週3天大執法

▲139縣道明日起每周末3天聯合大稽查。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣芬園鄉139縣道，2個多月來發生3起死亡車禍，縣警局、環保局與彰化監理站將從8月18日起，每週的星期五、六、日在139線進行交通大執法，以聯合稽查方式，針對超速、無照駕駛、改裝及產生噪音的車輛加強取締、稽查，以維護交通安全與治安環境。

據彰化縣警察局統計，今年7月1日起至8月16日止，取締超速998件、改裝車輛53件、通報車輛噪音28件共1079件，其中無照駕駛61件，超速40公里以上9件、速度最高105公里 /小時，為防制縣道139線交通事故發生，從明 (18)日起每周末一連3天聯合環保局及彰化監理站針對往來車輛加強執法。

彰化縣警局指出，此次交通大執法，在縣道139線連續彎道7.3公里往彰化方向，及螢光橋10.2公里前往芬園方向等路段，設置2組攔檢點，主要針對超速、無照駕駛、改裝及產生噪音的車輛加強稽查、取締，並結合環保局及彰化監理站實施「聯合稽查」。

警方強調，139縣道除了在該易肇事路段設置固定式測速交通桿外，也將不定時、不定點加強移動式測速照相取締。警方呼籲，139線是景觀道路，用路人應該放慢車速，體驗沿途的風光，共同維護道路交通安全，提升遊憩的品質。