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徒步環島千里圓夢！4大學生花東縱谷壯遊　讚東部超「Chill」

▲▼4名大學生利用暑假徒步環島。（圖／富里鄉公所提供）

▲4名大學生利用暑假徒步環島，昨天不約而同經過「流奶與蜜之地」花東縱谷。（圖／富里鄉公所提供）

記者郭玗潔／花蓮報導

來自政治大學、中山醫藥大學及台北科技大學4名大學生，分別由北或南兩端出發徒步環島，昨天不約而同經過「流奶與蜜之地」花東縱谷，不僅壯遊解鎖人生，更深刻感受東台灣濃郁的人情味。

來自政大的女大生從台南鹽水家鄉出發，順時鐘自台中、台北，經宜蘭再徒步到花東縱谷，預計徒步環島行程為1千多公里，總共36天。昨天下午1時半，來到富里稻草藝術區附近台9線上。

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▲▼4名大學生利用暑假徒步環島。（圖／富里鄉公所提供）

該女大生表示，東部是一個值得放慢腳步走的地方，沿途用步行的速度欣賞風景，被山川、稻田和沿途翠綠如畫的景致吸引，完全不同於搭車的視野感受。昨天第22天已走完643公里。接下來將繼續到台東、屏東，回到台南。

她還說，「柏油路很硬，會起水泡，足底筋膜緊繃，走一走就痛習慣了」。環島途中，有許多民眾向她比讚或送水。內心感受到花蓮風情和濃厚的人情味，忘卻了腳底的不適症狀。會儘量在傍晚6時以前到達住宿點，得空也會向家人報平安。

另3位環島者分別是就讀中國醫學大學2名男同學，攜帶「睽違7年再度出發」的旗幟，從台中出發，國中畢業後，兩人就結伴環島，這次7年後再度出發， 途中遇到台北科技大學賴姓學生，一路來到全台第一個有機米外銷到日本的富里鄉。

▲▼4名大學生利用暑假徒步環島。（圖／富里鄉公所提供）

3人走到富里鄉公所門口時，突然來了一陣午後雨，雨勢雖然不大，正巧富里鄉長江東成、前來洽公的縣府政府縣長室秘田俊雄也在門外，隨即主動邀請3位青年進來避雨，表達關心慰問並在紅旗上簽名表達祝福和加油，為他們留下環島過程中美好的印記。

賴姓男大生說，感受到東部相當的「Chill」，既放鬆又愜意，第一次用徒步的方式來到東部，兩面是高聳的中央山脈及海岸山脈，徒步行走間有如置身「仙境」。初來乍到縱谷，一開始看見的是整齊的田園，田園後方不遠處有高山，感覺像在山上，卻不是在走在山路。

3名男性青年分別自台北、台中出發，預計徒步33天完成環島。前天於關山過夜，昨天夜宿玉里，並品嘗在地特色小吃。而一行3人已嘗過富里麵都表示「好吃」，江東成則當場邀請「下次要吃我們的富里米」。

▲▼4名大學生利用暑假徒步環島。（圖／富里鄉公所提供）

江東成表示，很高興認識西部各縣市的大專生，徒步來到富里鄉，好山好水「整個空氣都是有機的」，非常可愛的學生，非常有毅力，沿途慢慢欣賞花蓮之美、富里之美，他向青年們介紹富里是花蓮最南端的鄉，是稻米有名的產地，並祝福徒步環島的大學生及青年們，一路平安。

縣政府縣長室田秘書表示，花蓮縣在前縣長、現任立委傅崐萁和徐縣長任內，長期推動有機農業和觀光留花政策，把富里鄉之美帶向國際，讓國際觀光客走進花蓮，包括富里六十石山曾榮獲世界八大花海之一，由聯合國環境規劃署主辦的國際花園城市競賽D類組全球第二名，早已成為許多青年朋友打卡以及國際攝影界最佳的攝影地景，花蓮縣誠摯歡迎各地青年朋友來到全台獨特的富里鄉有機農業專區，感受台灣最後淨土的清新魅力。

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