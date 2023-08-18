短影片成癮如毒品！　研究曝：孩童出現「抖音腦」無法專注　

▲沉迷於短影音的年輕人，可能很難參與無法即時提供滿足感的活動。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

短影音平台TikTok（抖音）瘋迷全球，各個影音社群平台也都相繼推出短影音的功能，每支長度在數十秒間的短影片在青少年間流行。外媒指出，沉迷於TikTok、Instagram Reels或YouTube Shorts的年輕人，可能很難參與無法即時提供滿足感的活動，而這種現象又被稱作「抖音腦」（TikTok brain）。

沉迷於短影音時，大腦會發生什麼事？

《華爾街日報》家庭與科技專來作家朱利亞（Julie Jargon）指出，沉迷於TikTok、Instagram Reels或YouTube Shorts的年輕人，將難以專注在無法即時提供滿足感的活動，例如閱讀、寫作等，而這種效應又可稱作「抖音腦」。

辛辛那提兒童醫院閱讀與識字發展中心（Reading & Literacy Discovery Center）主任赫頓（John Hutton）指出，短影音平台就像是一個「多巴胺機器」，所謂多巴胺是指大腦在期待獎勵時會釋放的一種神經傳導物質，「大量分泌多巴胺會增強人們對於愉快事務的渴望，無論是美味的食物、毒品還是有趣的抖音影片。」

▲有家長指出，當孩子戴上耳機開始看短影片．很難聽到其他人說話。（圖／CFP）



大腦追求獎勵系統的反應，會讓人無休止地繼續瀏覽短影片，神經心理學家哈斐茲（Sanam Hafeez）表示，「當你滑動螢幕看到讓你想笑的東西時，你的大腦會分泌多巴胺；當你看到不喜歡的東西時，你可以迅速轉向會讓大腦產生多巴胺的東西，這個重複的循環，最終會讓大腦渴望從更短的內容獲得獎勵，用戶就會出現成癮。」

具體來說，關於TikTok如何影響大腦的研究仍處於早期階段，但越來越多專家投入相關研究。貴州財經大學與西密西根大學8月初針對大學生的研究指出，TikTok、IG和YouTube上的短影片透過「短暫刺激」來吸引用戶，這可能會導致觀看者出現成癮。

有家長指出，當孩子戴上耳機開始看短影片，很難聽到其他人說話；其中一名家長羅伯（Robert Verderese）就說，自己14歲的兒子起初是透過YouTube看遊戲攻略，但後來卻迷上了YouTube Shorts影片，幾乎到了極度沉迷的程度，甚至連沒戴耳機時也無法立刻聽到父母的說話聲。

為什麼短影音會影響孩童的注意力？

根據《華爾街日報》報導，當青少年需要做一些「長時間集中注意力」的活動，例如閱讀、寫作時，他們會啟動一種叫「定向注意力」（directed attention）的機制，這種機制始於前額皮層（prefrontal cortex），是大腦中負責決策和控制衝動的部位。

▲兒童難以關注那些無法帶來即時滿足的事情。（圖／CFP）



克里夫蘭兒童診所（Cleveland Clinic Children’s）注意力與學習中心（Center for attention and Learning）臨床主任馬諾斯（Michael Manos）解釋，定向注意力是一種抑制分心、保持注意力並適當轉移注意力的能力，「這需要更高層次的技能，例如制定計畫和排列優先順序，孩子們通常很難完全發揮，因為前額皮層要到25歲才會發育完成。」

然而，TikTok等短影音形塑出不斷變化的環境，讓孩子不需要進行長時間的專注，馬諾斯說，「如果孩子的大腦習慣了不斷變化，那麼大腦就很難適應變化性不這麼快的非數位活動。」

▲家長應該要努力平行孩童的線上與線下活動時間，採取平衡的方式來使用網路。（圖／CFP）



撰寫注意力相關書籍的作家瑪可（Gloria Mark）指出，青少年正在經歷一種文化灌輸，「這種文化灌輸鼓勵他們習慣，甚至更喜歡這種高度刺激的快速場景轉換，因此他們越來越難以關注那些無法帶來即時滿足的事情。」

社交媒體公司是否正努力解決這個問題？

TikTok指出，他們已推出系列政策來幫助青少年管理瀏覽影片的時間，例如禁止在晚上9時之後向13至15歲的用戶推送通知，同時定期製作提醒用戶暫停瀏覽、起身外出或休息的短影片。

雖然YouTube有更多的長影片，但該平台的YouTube Shorts同樣有許多短影音內容，母公司Google目前已經限制18歲以下用戶使用部分功能，例如關閉兒童和青少年的自動播放功能，同時會向13歲至17歲的用戶發送休息或睡眠提醒。

目前TikTok、IG和YouTube都是青少年使用最多的社群媒體，專家建議，家長應該要努力平行孩童的線上與線下活動時間，採取平衡的方式來使用網路，以抑制孩童過度接收刺激內容。