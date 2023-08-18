山道猴子「正確行駛」也可能喪命　1圖曝過彎最怕的事

記者黃翊婷／綜合報導

近期YouTube頻道「Eric Duan」創作的動畫《山道猴子的一生》爆紅，引發網友們對於山路行車安全的討論。有網友貼出一名日本車友3年前的一張照片提醒，就算騎士和對向駕駛都行駛在正確的道路範圍內，還是有可能會在過彎時發生危險，嚴重的話甚至會危及性命。不過，也有不少台灣車友認為，台灣更嚴重的問題是一堆逆向的人自認為走在正確的道路上。

▲日本車友分享一張照片，說明山路過彎的危險性。（圖／翻攝自Twitter／@sunaotch）

動畫《山道猴子的一生》講述一名超商夜班店員改車玩重機，卻因為虛榮心膨脹，加上在感情中迷失自我，最終在山路與人競速時死於車禍。影片在網路上公開之後，掀起許多網友熱議，還有不少人坦言自己或是身邊的朋友也曾陷入類似的困境。

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▲將照片水平翻轉更有助於台灣民眾理解。（圖／翻攝自Twitter／@sunaotch）

有網友在臉書社團「日本行銷最前線」分享一張照片，該照片是由一名日本車友@sunaotch在2020年間PO出的，內容解釋，就算公車司機和機車騎士都各自行駛在正確的道路範圍內，還是有可能在過彎時遇到危險情況，請大家務必注意自身安全。

其他網友看到照片之後，紛紛留言表示認同，還有人考慮到日本與台灣有左右駕區別，於是將照片水平翻轉，以利於大眾理解，「覺得在山路騎車過彎真的要靠最外側，有些大車轉彎突出來的角真的超危險」、「盲彎壓車就是在賭命呀，抽到下下籤一次就被帶走了」、「錯在轉角遇到愛」。

也有車友直言，照片中的狀況在台灣其實算還好，台灣比較嚴重的問題是，「一堆逆向的卻也認為（自己）正在正確行走」、「這種的都還算可以防範，台灣最可怕的是逆向超車，環島差點死在花蓮，直線車道逆向看到我還持續加速」。