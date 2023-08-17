快訊／820還路於民大遊行　民進黨高層率隊參加

▲民進黨秘書長許立明。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

民間團體發起還路於民大遊行將於20日登場，民進黨發言人林楚茵今（17日）表示，感謝「行人零死亡推動聯盟」的邀請，民進黨將由秘書長許立明帶隊全程參與，包括民進黨立委洪申翰、林楚茵、各地民代還有黨內的年輕夥伴，將一起組隊參加。

林楚茵表示，事實上最近一段時間，民進黨也與主辦單位密切聯繫，協助和行政部門對話，行政院今天提出的「行人交通安全政策綱領」，以及「道路交通安基本法」草案，就是這段時間透過溝通、協調後，對遊行五大訴求的具體回應。她說，民進黨將會一起「挺行人、挺交通安全」，更會負責任推動政策，回應民眾的期待。

此外，針對行政院今天提出「行人交通安全政策綱領」，並通過「道路交通安基本法」草案送立院審議，民進黨表示，肯定行政院具體回應820還路於民遊行公民團體的訴求，政府也宣誓改善道安的決心，積極提出相關作為，呼籲行人不分政黨，期許朝野政黨共同努力，加速通過「道路交通安全基本法」立法，此外，中央與地方政府要共同合作，改善行人行的安全，打造更好的行人交通安全環境，你我下車都是行人。

民進黨認為，行人交通安全政策綱領皆有具體回應公民團體，包括明令各級政府推動道路設置人行道、騎樓留設整齊線、行穿線退縮、行人專用時相、無障礙空間串連等工程項目等。民進黨政府改善行人交通安全不遺餘力，今年4月為降低行人在行穿線上交通事故，立法院三讀通過修正《道路交通管理處罰條例》部分條文，加重處罰不禮讓行穿線上的行人的車輛，此外，今年5月行政院通過「行人優先交通安全行動綱領」，並加強「路口不停讓行人大執法」執法，透過違規取締手段，保障行人的安全。