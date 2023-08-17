館長挨告誹謗嗆「罰罰錢又怎樣」　綠黨團尊重：大家就法院見真章

▲館長自爆，認定自己是遭到民進黨槍擊，但是沒有證據。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者杜冠霖／台北報導

網紅「館長」陳之漢指控2020年8月遭槍擊是民進黨所為，更嗆「民進黨不提告就是孬種」，後遭到民進黨提告。陳之漢則直播表示，就算告成了「罰罰錢、讓你酸一酸，又怎麼樣？」對此，民進黨團17日回應，公眾人物要對自己說的話負責，尊重館長想法，既然提告了大家法院見真章。

陳之漢於2020年8月，在林口的成吉思汗健身俱樂部外遭人開槍，他當時痛批「中國可以透過這樣方式統治台灣，誰講話就打掉誰？」，日前改指控「就是民進黨開的槍，但是沒有證據」，並點名民進黨立委陳明文、余天等人，去搜尋關鍵字就可了解案情。

面對館長指控，民進黨發言人張志豪16日怒批「公然散播不實訊息且不排除提告」，而館長則臨時開直播透露，「現在的證據就是民進黨與寶和會非常的有關係，這就是證據。」、「民進黨不提告就是孬種」，後遭到民進黨提告。對於民進黨提告，館長16日於直播再度表示自己「深感榮幸」，他直言，就算民進黨告成，然後咧？「我會怎麼樣嗎？不會啊，罰罰錢、讓你酸一酸，又怎麼樣？」

對此，民進黨團幹事長劉世芳表示，尊重館長，他聲量始終很高，但也有媒體朋友提到，若館長要證明是民進黨開槍，那槍手是不是要能拿出黨證？既然提告就尊重，大家法院見真章。

民進黨立委洪申翰表示，對於館長言論，從一個立委角度不想多加批評，這是民主社會要有健全公民社會發展，這些有公共影響力的言論自然要負一定責任，希望透過言論影響社會的公眾人物，要對自己說的話負責。

洪申翰直言，公眾人物不是隨便講話、引起一些爭議後，才說「被罰、被酸也沒關係」 這無法讓台灣走向一個好的公共言論環境，不分黨派，這是大家對公民社會期望。