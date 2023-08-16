60年最兇鬼月！「5生肖」運勢拉警報　這類人恐遇血光衰爆

▲「最兇鬼月」有5生肖的運勢恐波折不斷 。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／CTWANT

昨（15）日晚間11點（子時）「鬼門開」，這意味著60年一次的「最兇鬼月」已經到來，在此之前，不少民俗專家、命理師不斷示警，今年鬼月將會「特別兇」。《靈匣網》運勢專欄中就指出，共有5個生肖在鬼月運勢不佳、波折較多，並對此做出明確提醒，須謹慎應對。

生肖牛

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生肖屬牛在農曆7月受到最大的影響是「感情運勢」。已經確定戀愛關係的人，如果因工作的事情，沒有及時與對方溝通，或是很少陪伴在伴侶身邊，很可能會面臨分手；已婚的人，則會因為家庭諸多事務，婆媳關係等，引發一系列家庭矛盾，清官難斷家務事，屬牛的人不可隨意怠慢一方，否則，下半年家中幸福感少之又少，影響工作和生活。

生肖龍

生肖屬龍在農曆7月受到最大的影響是「事業運勢」。事業上將會迎來小人月，屬龍的人性格剛正不阿，但不懂得揚長避短，與同事相處，有時候太過于推心置腹，反而會給自己職場招來不幸。雖然你很想把目前的工作做好，但如果沒有采取智慧的方式溝通，你的上司則會對你的魯莽表現很不滿，也許有更好的項目時，就會把本來屬于你的機會給了別人。

生肖羊

生肖屬羊破太歲，在農曆7月受到最大的影響是健康運勢。破太歲意味著屬羊人，稍不注意，就會有血光之災，因此，無論是上下班，還是外出辦事，一定要小心為宜。尤其是計劃去漂流玩水的民眾，玩的盡興也要注意安全，與人結伴，水深處，不要獨自冒險。

生肖雞

生肖屬雞在農曆7月各方面表現一般，屬雞的民眾需要調理，天氣炎熱，性情方面容易煩躁，家中老小，各種操心。心態不好，工作也不利于開展。尤其是年紀比較大的長輩，可能會一門心思在兒女身上，婚戀方面干涉較多，兒孫自有兒孫福，顧得多，反而遭來晚輩的反感，好心反而獨自郁悶，不如看開點，讓他們自己選擇。

生肖狗

生肖屬狗本命年受到最大的影響是健康運勢，尤其是有舊疾的民眾，腰腿頸椎，不可太過貪涼。否則會面臨病情加重的趨勢。此外，感情運勢上，需要冷靜處理，對待另一半，多點耐心和理解，切勿因為一己之愿，令一段佳緣，就此破裂。

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