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奧客買鴨肉麵「詭提7要求」：要加健康的鹽　老闆一招反制被讚爆

記者趙蔡州／綜合報導

經營餐廳最怕就是遇上奧客，苗栗苑裡一間鴨肉麵店老闆投訴，有一名自稱從美國返台的男子上門光顧，但對方一直詢問卻嫌貴不買，後來只點一碗鴨肉麵卻提出6項要求，還不斷狂拿店內的免洗筷與衛生紙，老闆擔心對方的行為會影響其他客人，做出餐點後，請男子立刻離開，連錢都沒有收。

▲▼買1碗鴨肉麵提6要求 趁老闆忙連抓3把免洗筷。（圖／翻攝自爆料公社）

▲男點80元鴨肉麵「提詭異7要求」進店狂搜刮3大把免洗筷。（圖／翻攝自爆料公社）

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鴨肉麵店老闆投訴，這位自稱返台的男子11日晚間8時許上門光顧，最初要求切1/4分鴨肉卻不要腿跟屁股，但聽到鴨肉要價280元後卻又嫌貴不要，改點了一碗80元的鴨肉麵，接著提出「不要豆芽，不要韭菜、不要太油、要加健康的鹽、湯和麵要分開、湯不要碗裝、要用袋子裝」等7項要求。

男子當時說，「我不要腿跟屁股，就是腿排你知道嗎，大腿下面的那一塊就好了」，後來改點鴨肉麵時又說，「抱歉我第一次來買，搞不清楚到底有什麼，我都沒吃過」、「我鴨肉麵要用油麵，我不要加豆芽可以嗎，我要外帶喔」、「那個湯多給我一點，因為我要放很久後才吃」。

老闆更傻眼的是，他事後調閱監視器畫面發現，男子一邊不斷提出要求，一邊趁他不注意之際，搜刮餐桌上的免洗筷、湯匙與衛生紙，前後抓了至少3大把的免洗筷、2大把的湯匙與一大疊的衛生紙，詭異的舉動讓一旁的顧客頻頻回頭。老闆擔心男子的行為會影響其他客人，做出餐點後就立刻請男子離開，連錢都沒有收。

▲▼買1碗鴨肉麵提6要求 趁老闆忙連抓3把免洗筷。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼買1碗鴨肉麵提6要求 趁老闆忙連抓3把免洗筷。（圖／翻攝自爆料公社）

▲男子在小吃店點了80元鴨肉麵，狂抓3把筷子、湯匙與衛生紙。（圖／翻攝自爆料公社）

老闆娘事後也在臉書還原現場，原來當時男子除了點鴨肉外，還把店內小菜都問了一遍，最後樣樣都嫌貴，點了鴨肉麵後又說可以給1千元不用找，但從頭到尾都沒有看見男子掏錢。

男子聽到老闆要請客趕人，還不斷確定說，「你這樣怎麼做生意，我從美國來的，我不懂第一次買，我可以給你1千元不用找」、「你確定喔，你真的要請我吃嗎」、「是你說的喔，你自己要請我的喔」，最後才心甘情願的離開。

老闆娘感嘆，做生意這麼多年，第一次碰上這種客人，雖然被拿走了大量的筷子與衛生紙，但考量到做生意以和為貴，決定不予以追究。對此，警方表示，雖然店家不追究，男子拿走大量餐具，恐怕有觸犯竊盜罪的嫌疑，呼籲民眾千萬不要貪小便宜。

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