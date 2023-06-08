　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

微星科技攜手NVIDIA與清大啟用協作學習環境　成跨領域AI產業人才培力先驅

▲▼微星ＸNVDIAＸ清華大學協作空間揭幕。（圖／記者周宸亘攝）

▲「NVIDIAＸMSI STEM協作學習環境」6/6於清華大學正式啟用，MSI微星科技行銷副總經理程惠正（左一）、國立清華大學執行副校長簡禎富（左二）、NVIDIA台灣區業務協理邾亦為（右一）攜手促成。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者張惠媛／新竹報導

生成式AI元年到來，從ChatGPT開始引爆的AI潮，將過去看似遙遠的技術，用更簡單的方式帶進我們的生活，生成式AI有助於「強化自學力」的特性， 人人開始思索如何將自身技能結合AI，也可預見在不久後的將來，AI將有可能取代「不會使用AI的人」。在AI技術快速發展之下，NVDIA創辦人暨執行長黃仁勳宣布持續投資台灣，在台灣颳起一陣AI颶風，微星科技MSI也攜手NVIDIA與國內頂尖學府清華大學共同打造STEM協作學習環境，培育次世代AI人才，加速台灣AI產業發展。

▲▼微星ＸNVDIAＸ清華大學協作空間揭幕。（圖／記者周宸亘攝）

▲「NVIDIAＸMSI STEM協作學習環境」空間內有MSI提供的十台高效能筆電，分別是Pulse 17電競筆電與Creator Z17創作者筆電。

「NVIDIAＸMSI STEM協作學習環境」日前於清華大學啟用，協作空間內有MSI提供的十台高效能筆電，分別是Pulse 17電競筆電與Creator Z17創作者筆電，MSI攜手NVIDIA結合軟、硬體優勢，透過強大的GPU繪圖運算效能，搭配MSI獨家散熱設計，能讓效能完整釋放，，具備高效能的筆電設備以利清大師生於課堂上就能快速進行AI模型建構與訓練流程、測試VR模擬環境互動效果等實作練習，提升學習成效，此協作空間將能助清大師生接軌AI、VR與生成式AI產業趨勢。

▲▼微星ＸNVDIAＸ清華大學協作空間揭幕。（圖／記者周宸亘攝）

▲國立清華大學執行副校長簡禎富期許協作學習環境啟用後可以有效增進學生的AI技能。

國立清華大學執行副校長兼國科會人工智慧製造系統研究中心主任簡禎富表示：「AI技術發展一日千里，清華大學非常感謝NVIDIA與MSI提供尖端設備，幫助本校資工系、資應所學生在相關課程與工作坊中實作練習，提升整體學習效率及樂趣。清華大學期待未來結合產官學研資源，與NVIDIA一起推動AI University，深化更多合作，並邀請專家業師共同開設Omniverse、生成式AI等相關課程與工作坊，培育AI人才並有效銜接技術前沿趨勢。」

▲▼微星ＸNVDIAＸ清華大學協作空間揭幕。（圖／記者周宸亘攝）

▲MSI微星科技行銷副總經理程惠正。

針對這次合作，MSI微星科技行銷副總經理程惠正也分享：「很榮幸與NVIDIA、國立清華大學大學合作，為潛力學子提供各有不同定位及功能的設備。期待透過MSI高效能筆電順暢且穩定的使用體驗，幫助校園培育更多AI專才，滿足產業人才需求，進一步提升台灣產業國際競爭力」。

▲▼微星ＸNVDIAＸ清華大學協作空間揭幕。（圖／記者周宸亘攝）

▲NVIDIA台灣區業務協理邾亦為。

在NVIDIA颳起AI颶風的此刻，NVIDIA台灣區業務協理邾亦為開心表示：「Jensen已經宣布要加碼投資台灣，我們非常榮幸能與MSI一同為清大師生打造協作學習環境，注入更豐沛的AI能量。NVIDIA GeForce RTX GPU將帶給清大師生們強大的運算資源，執行AI、VR等高效能需求的應用及實作，藉由產學間的緊密合作，進一步推動台灣AI發展！」

▲▼微星ＸNVDIAＸ清華大學協作空間揭幕。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼微星ＸNVDIAＸ清華大學協作空間揭幕。（圖／記者周宸亘攝）

「NVIDIAＸMSI STEM協作學習環境」中，除了有MSI廣受歡迎的Creator Z17創作者筆電之外，也有效能強大的Pulse 17電競筆電，Pulse 17搭載GeForce RTXTM 4070 GDDR6筆記型電腦GPU及Intel®  CoreTM i7-13700H處理器，具備MUX獨顯直連設計，透過獨家軟體MSI Center即可一鍵切換獨立顯卡／混合顯卡模式，能使效能完整釋放，憑藉著強大的GPU與優異散熱設計，Pulse 17能加速AI模型、電腦科學、資料科學等運算效率。

▲▼微星ＸNVDIAＸ清華大學協作空間揭幕。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼AI不再是專才，跨領域的AI技能，才是未來產業需求人才的必備關鍵。

▲▼微星ＸNVDIAＸ清華大學協作空間揭幕。（圖／記者周宸亘攝）

而108課綱中納入程式教育，也宣示了AI將不再是專才領域，而是有助於跨領域教育、學習的工具，國立清華大學執行副校長簡禎富就強調：「清大是一個鼓勵學生跨領域學習的學校，STEM教育應該再加上一個A，藝術領域Art也不能忽略，STEAM教育將提升學生的產業競爭力，現在MSI跟NVIDIA提供這麼卓越的軟硬體設備，運算速度加快之後，可以有效增加學生在課堂上實作的機會，並不限於理工相關科系，全校學生都可以使用協作空間，校方也有開設相關課程，協助同學增進AI技能。」

ET快訊
LIVE／5億生案首傳夏母！鄉民擬上街要真相　起底包養陸高官
「連市長屁股都敢摸」！　盧秀燕自爆遭鹹豬手
獨／1家3口藏梨山　5歲女腦癌「四肢癱瘓、失語」
陸高官正妹小三「學生照」出土！　真實顏值驚呆全場
女偶像認了「喜歡約X」：想跟多人玩玩看！　3線索曝身分
快訊／名醫孔繁錦性侵要被關了！　判刑4年定讞
快訊／被降二軍！　許銘傑IG發聲了
快訊／冠軍賽首見「恐怖大三元」！　金塊G3狂勝熱火

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

微星科技攜手NVIDIA與清大啟用協作學習環境　成跨領域AI產業人才培力先驅

不習慣說「Siri」 蘋果保留「嘿 Siri」喚醒機制

購物更方便！iOS 17 「提醒事項」App自動歸類物品

iOS 17天氣App改版　用戶介面更新、回顧昨日天氣

搶先下載iOS 17！蘋果首度開放「免費」更新

蘋果前員工揭密！Vision Pro技術可比「讀心術」

智慧手錶付錢更容易！　LINE Pay：正式支援watchOS及Wear OS雙系統

摺疊機7月登場！　三星Unpacked將於首爾舉行

iOS 17新亮點超吸睛！　外媒卻指8大功能「致敬安卓」

美國SEC再對幣圈出手　隔天資金出走440億元

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

女警騎機車上高速追拒檢車　國道警仍開罰：不服可申訴

女過馬路看18秒沒人讓　差一步走完遭騎士衝撞

兒好奇生小孩性別怎決定？　爸唬爛被女兒無情狠嗆XD

小捕手比賽突遇龍捲風　裁判神反應救援網讚翻

台妞自家後院「鑽木取樹汁」　熬煮出2.5公升金黃楓糖漿！

微星科技攜手NVIDIA與清大啟用協作學習環境　成跨領域AI產業人才培力先驅

不習慣說「Siri」 蘋果保留「嘿 Siri」喚醒機制

購物更方便！iOS 17 「提醒事項」App自動歸類物品

iOS 17天氣App改版　用戶介面更新、回顧昨日天氣

搶先下載iOS 17！蘋果首度開放「免費」更新

蘋果前員工揭密！Vision Pro技術可比「讀心術」

智慧手錶付錢更容易！　LINE Pay：正式支援watchOS及Wear OS雙系統

摺疊機7月登場！　三星Unpacked將於首爾舉行

iOS 17新亮點超吸睛！　外媒卻指8大功能「致敬安卓」

美國SEC再對幣圈出手　隔天資金出走440億元

預售329萬起！台灣BMW「i5豪華電動房車」雙車型線上開賣

夏威夷基拉韋厄火山噴發　壯闊奇景曝光

年底前還有「6區通勤月票」要上路！方案曝光　花蓮最低99元

穩定旅宿業量能！　交通部發「雇主獎助金」：每人每月5千元

「經理、副理情緒不當管理」　彰化游泳館道歉聲明急滅火

不讀書就去做工？22歲創辦工程行「年輕頭家」妙回：當工人後書要讀更多

陸貪官「記憶力驚人」入獄後狂舉報　300多人跟他利益往來被揪出

這瓶威士忌2千萬元！軒尼詩The Dame Jeanne登台　麥卡倫用季節品酒

印尼未婚情侶路邊接吻　被處「公開鞭刑」21下！女友痛到倒地

用強化社會信任系統　對抗金融詐騙

3C家電熱門新聞

邊充邊用也OK！害iPhone電池短命「關鍵曝」

iOS 17天氣App改版　用戶介面更新、回顧昨日天氣

他PO「全黑影片」無內容音樂！點閱竟破4500萬

iPhone 8遭放生！　蘋果新系統「9款設備」無緣升級

蘋果首款MR頭戴裝置問世　郭明錤3點吐槽

iOS 17新亮點超吸睛！　外媒卻指8大功能「致敬安卓」

搶先下載iOS 17！蘋果首度開放「免費」更新

智慧手錶付錢更容易！　LINE Pay：正式支援watchOS及Wear OS雙系統

蘋果前員工揭密！Vision Pro技術可比「讀心術」

購物更方便！iOS 17 「提醒事項」App自動歸類物品

快刪！Chrome瀏覽器發現32款惡意擴充外掛　小心竊取個資

對下一代摺疊機有信心　爆料曝：三星預計銷售1500萬台

蘋果認證！　2023年12款最佳APP揭曉

摺疊機7月登場！　三星Unpacked將於首爾舉行

更多熱門

相關新聞

押寶NVIDIA　對沖大佬無懼漲太多要長期持有

押寶NVIDIA　對沖大佬無懼漲太多要長期持有

過去曾替索羅斯量子基金策動放空英鎊交易、大賺10億美元的投資人Stanley Druckenmiller計劃至少未來幾年持有NVIDIA股票，因為這家晶片製造商擁抱人工智慧趨勢，就像網路誕生一樣具有變革性。

不只神祕家族出場！NVIDIA董事大賣7萬股　套現8.73億元

不只神祕家族出場！NVIDIA董事大賣7萬股　套現8.73億元

春江水暖鴨先知　台積「探」景氣

春江水暖鴨先知　台積「探」景氣

NVIDIA掀AI熱潮　台積電董總宣示全力衝先進製程

NVIDIA掀AI熱潮　台積電董總宣示全力衝先進製程

輝達遊戲玩家怨被拋棄　黃仁勳回：深深傷了我的心

輝達遊戲玩家怨被拋棄　黃仁勳回：深深傷了我的心

關鍵字：

MSI微星科技國立清華大學NVIDIA協作學習環境

讀者迴響

熱門新聞

「陸高官不倫」竟是被包養！　白富美背景狂到顛覆三觀

5億高中生險成無名屍　1關鍵掀內幕

陸國企高層牽小三被免職　女網友看她私照：愛了

收入高他100倍仍要下嫁！　大咖女星撐了28年宣布離婚

撈上岸才知是「人彘」！小隊長被亡者託夢

高中情侶「超商倉庫忍不住」！激情後卻告男方性侵

烏克蘭美模「我要台灣老公」　爸媽來台找女婿

即／新北幼兒園餵藥案風暴擴大！檢發動二次搜索

孕婦每天自慰3次！　急問「會不會影響寶寶」

女生都不喜歡上游泳課？一票妹子曝1缺點：很不舒服

好市多進口1水果！他嗨喊「厲害的來了」

全台連7天防大雨！谷超估明變中颱　周末強對流擴大

好久沒愛愛？情侶「有愛無性」6下場

台74線新匝道要來了！

高大成喊5億高中生死因是氯化鉀！中檢回應了

更多

最夯影音

更多
轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制

轎車違停在斑馬線上！　他一腳踩上引擎蓋反制
存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

存300枚↑硬幣被吐出重來　她蹲地撿3次自嘲：遊樂場？

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

小學畢業獲「鈔票套裝」　至少17萬台幣！超吸睛

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

王思佳滿血回歸「我吃嫉妒長大的」　「直播秀包包」..沒購證：Sorry哦～

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

男歌手唱一半「突從台上消失」！　竟是「衝後台親女友」粉絲氣炸

熱門快報

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

《豈有此呂》殯葬業秘辛曝光!

冬瓜行旅社長郭憲鴻，從小接觸殯葬業，看盡這行的奇聞軼事。鎖定豈有此呂先睹為快！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

滿額抽小米掃地機器人!

滿額抽小米掃地機器人!

還有西堤4人餐券等你抽!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面