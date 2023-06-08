微星科技攜手NVIDIA與清大啟用協作學習環境　成跨領域AI產業人才培力先驅

▲「NVIDIAＸMSI STEM協作學習環境」6/6於清華大學正式啟用，MSI微星科技行銷副總經理程惠正（左一）、國立清華大學執行副校長簡禎富（左二）、NVIDIA台灣區業務協理邾亦為（右一）攜手促成。（圖／記者周宸亘攝，下同）



記者張惠媛／新竹報導

生成式AI元年到來，從ChatGPT開始引爆的AI潮，將過去看似遙遠的技術，用更簡單的方式帶進我們的生活，生成式AI有助於「強化自學力」的特性， 人人開始思索如何將自身技能結合AI，也可預見在不久後的將來，AI將有可能取代「不會使用AI的人」。在AI技術快速發展之下，NVDIA創辦人暨執行長黃仁勳宣布持續投資台灣，在台灣颳起一陣AI颶風，微星科技MSI也攜手NVIDIA與國內頂尖學府清華大學共同打造STEM協作學習環境，培育次世代AI人才，加速台灣AI產業發展。

▲「NVIDIAＸMSI STEM協作學習環境」空間內有MSI提供的十台高效能筆電，分別是Pulse 17電競筆電與Creator Z17創作者筆電。



「NVIDIAＸMSI STEM協作學習環境」日前於清華大學啟用，協作空間內有MSI提供的十台高效能筆電，分別是Pulse 17電競筆電與Creator Z17創作者筆電，MSI攜手NVIDIA結合軟、硬體優勢，透過強大的GPU繪圖運算效能，搭配MSI獨家散熱設計，能讓效能完整釋放，，具備高效能的筆電設備以利清大師生於課堂上就能快速進行AI模型建構與訓練流程、測試VR模擬環境互動效果等實作練習，提升學習成效，此協作空間將能助清大師生接軌AI、VR與生成式AI產業趨勢。

▲國立清華大學執行副校長簡禎富期許協作學習環境啟用後可以有效增進學生的AI技能。



國立清華大學執行副校長兼國科會人工智慧製造系統研究中心主任簡禎富表示：「AI技術發展一日千里，清華大學非常感謝NVIDIA與MSI提供尖端設備，幫助本校資工系、資應所學生在相關課程與工作坊中實作練習，提升整體學習效率及樂趣。清華大學期待未來結合產官學研資源，與NVIDIA一起推動AI University，深化更多合作，並邀請專家業師共同開設Omniverse、生成式AI等相關課程與工作坊，培育AI人才並有效銜接技術前沿趨勢。」

▲MSI微星科技行銷副總經理程惠正。



針對這次合作，MSI微星科技行銷副總經理程惠正也分享：「很榮幸與NVIDIA、國立清華大學大學合作，為潛力學子提供各有不同定位及功能的設備。期待透過MSI高效能筆電順暢且穩定的使用體驗，幫助校園培育更多AI專才，滿足產業人才需求，進一步提升台灣產業國際競爭力」。

▲NVIDIA台灣區業務協理邾亦為。



在NVIDIA颳起AI颶風的此刻，NVIDIA台灣區業務協理邾亦為開心表示：「Jensen已經宣布要加碼投資台灣，我們非常榮幸能與MSI一同為清大師生打造協作學習環境，注入更豐沛的AI能量。NVIDIA GeForce RTX GPU將帶給清大師生們強大的運算資源，執行AI、VR等高效能需求的應用及實作，藉由產學間的緊密合作，進一步推動台灣AI發展！」

「NVIDIAＸMSI STEM協作學習環境」中，除了有MSI廣受歡迎的Creator Z17創作者筆電之外，也有效能強大的Pulse 17電競筆電，Pulse 17搭載GeForce RTXTM 4070 GDDR6筆記型電腦GPU及Intel® CoreTM i7-13700H處理器，具備MUX獨顯直連設計，透過獨家軟體MSI Center即可一鍵切換獨立顯卡／混合顯卡模式，能使效能完整釋放，憑藉著強大的GPU與優異散熱設計，Pulse 17能加速AI模型、電腦科學、資料科學等運算效率。

▲▼AI不再是專才，跨領域的AI技能，才是未來產業需求人才的必備關鍵。



而108課綱中納入程式教育，也宣示了AI將不再是專才領域，而是有助於跨領域教育、學習的工具，國立清華大學執行副校長簡禎富就強調：「清大是一個鼓勵學生跨領域學習的學校，STEM教育應該再加上一個A，藝術領域Art也不能忽略，STEAM教育將提升學生的產業競爭力，現在MSI跟NVIDIA提供這麼卓越的軟硬體設備，運算速度加快之後，可以有效增加學生在課堂上實作的機會，並不限於理工相關科系，全校學生都可以使用協作空間，校方也有開設相關課程，協助同學增進AI技能。」