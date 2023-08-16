爸「持股不到1%」當董事長！　賴品妤：很多企業都這樣

▲賴品妤被指父親大賺綠能財。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

國民黨指立委賴品妤父親賴勁麟的雲豹能源公司賺綠能財，且賴勁麟持股不到1%卻當董事長，質疑是「門神」。賴品妤說，很多企業董事長股份不一定會到1%，民間企業一直都這樣。

國民黨14日舉行記者會，指台電因民進黨錯誤能源政策嚴重虧損，但賴品妤父親賴勁麟的雲豹能源公司卻靠綠能政策營收攀上新台幣百億元，質疑賴品妤、賴勁麟與民進黨就是「政治性反核」。

國民黨表示，雲豹能源發新聞稿指賴勁麟持股不到1%，令人質疑持股不到1%卻能當董事長，難道圖的是賴勁麟的政商關係，要賴勁麟來當門神。

▲雲豹能源董事長賴勁麟。（圖／記者高兆麟攝）

國民黨籍台北市議員徐巧芯也在社群網站臉書（Facebook）發文質疑，由民進黨「新潮流」主控、各派系多少雨露均霑的雲豹能源今年上半年稅後淨利比去年成長21倍，「小股東．大董座」賺到連開18家公司，「小公主．大委員」還比誰都兇，「這不叫掏空國家，什麼才叫做掏空國家」。

賴品妤今天上午陪同行政院副院長鄭文燦視察基隆捷運規劃情形後接受媒體聯訪，她針對遭指控是「政治性反核」時表示，包括自己、雲豹能源公司、台電與經濟部都已提出正式聲明，且這件事早在她2020年參選時就被不實資訊大量攻擊過，再被拿來冷飯熱炒，她感到非常遺憾。

至於父親持股不到1%怎麼能當公司董事長，賴品妤說，「非常多企業董事長的股份都不一定會到1%，民間企業一直都是這樣子」。如果任何人有不法事證，都歡迎提出具體內容並檢舉。

媒體詢問，賴勁麟在總統蔡英文推動綠能政策下就掛名數家綠能公司負責人，與台電綠電輸送利益關係是什麼。賴品妤說，經濟部與台電針對電價早已說明，她不知道為什麼大家不願看中央部會正式說明，還是要不斷傳達錯誤資訊，對於這樣的選舉操作，她感到非常遺憾。