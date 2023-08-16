台東戒治所僱員利刃插胸亡！再爆人犯女友出入所長室「涉貪內幕」

▲台東戒治所。（圖／翻攝Google maps）

文／中央社

矯正署台東戒治所張姓受刑人女友，經常出入前所長劉振榮辦公室，經調查劉和胡姓科長涉嫌收受餽贈，檢方均以10萬元交保，劉振榮目前調回矯正署。

法務部矯正署台東戒治所今年6月間發生林姓約聘僱人員涉嫌夾帶物品給張姓受刑人，所方發現後帶著林員前往台東地檢署自首，並將他解聘；不過，幾天後林員被發現在家中死亡，胸口遭利刃刺傷，林員妻子對死因沒意見。

外界和林的親友感到訝異，林員已自首，檢方和法院自當酌情量處甚至緩刑，沒有自殺的理由。法務部政風單位接獲檢舉介入調查，意外發現張姓受刑人的女友頻繁進出所長辦公室，於是交由台東地檢署指揮調查局台東縣調查站偵辦。

台東地檢署主任檢察官廖榮寬今天接獲中央社記者電話訪問表示，調查局7月間搜索台東戒治所，發現1名受刑人的女朋友頻繁進出當時戒治所長劉振榮的辦公室，且手中都有攜帶禮品，於是將劉振榮和胡姓科長及相關人員帶回偵訊。

廖榮寬表示，所長坦承有接受餽贈，但沒有對價關係，張姓受刑人也沒因此受到特別禮遇。檢察官複訊後分別將2人均以新台幣10萬元交保。

林姓約聘僱人員死亡案，廖榮寬表示，因林員沒有留下遺書，家屬表示，死亡前見他心情不好，胸口遭利刃刺入，目前已經解剖送驗，釐清死因。

台東戒治所表示，劉振榮在事發後已經調回矯正署後勤組副組長靜待署內調查，胡姓科長暫未變動。