基隆老大公廟點燈！副市長邱佩琳現身　見父親題字匾額直呼：好感動

▲基隆老大公廟點燈，副市長邱佩琳出席活動 。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

「鷄籠中元祭」今年邁入第169年，傳承百年傳統祭儀與科典，將展開為期1個月，基隆開基老大公廟15日深夜子時進行「起燈腳」儀式，點亮3000盞普渡公燈，象徵引領陰間好兄弟通往陽間道路。對此，副市長邱佩琳也特別出席活動，而巧的是，老大公廟口的匾額就是其父邱創煥任省主席時所寫，讓她一見直呼，「好感動」。

國家第一號無形文化資產的鷄籠中元祭，今年傳承169年，15日深夜子時進行「起燈腳」儀式，點亮上3000盞普渡公燈，照亮夜空為好兄弟引路；16日下午2點開啟龕門儀式，俗稱「開鬼門」，讓好兄弟來到陽間接受民間供養，享用豐盛各式各樣祭品。

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邱佩琳表示，基隆中元祭是台灣歷史悠久的民俗祭典，深夜12點在老大公廟點亮上千盞普度公燈，希望可以照引「老大公」，返回陽間接受供養，它有著是傳承延續傳統民俗以及宗教文化的精神。

巧合的是，老大公廟入門的匾額是邱父民國78年任台灣省主席時所寫，邱佩琳見狀感動表示，「相信昨天父親在天之靈一定也很開心，看到他最疼愛的女兒幫他走過他從前走過的路。」

邱佩琳說，從昨天深夜的開燈夜，今天中午的開龕門，竪燈篙，主普壇開燈，迎接水燈，以及放水燈到最後的關龕門，有一系列的活動，歡迎台灣所有的民眾一起來參與這盛會。在慎終追遠、敬天禮地的當時、不僅看到具有傳統民俗義意的慶典，更可以來到基隆吃美食，深刻體驗基隆之美！