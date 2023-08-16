　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基隆老大公廟點燈！副市長邱佩琳現身　見父親題字匾額直呼：好感動

▲▼ 基隆老大公廟點燈，副市長邱佩琳出席活動 。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆老大公廟點燈，副市長邱佩琳出席活動 。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、陳韻如／基隆報導

「鷄籠中元祭」今年邁入第169年，傳承百年傳統祭儀與科典，將展開為期1個月，基隆開基老大公廟15日深夜子時進行「起燈腳」儀式，點亮3000盞普渡公燈，象徵引領陰間好兄弟通往陽間道路。對此，副市長邱佩琳也特別出席活動，而巧的是，老大公廟口的匾額就是其父邱創煥任省主席時所寫，讓她一見直呼，「好感動」。

國家第一號無形文化資產的鷄籠中元祭，今年傳承169年，15日深夜子時進行「起燈腳」儀式，點亮上3000盞普渡公燈，照亮夜空為好兄弟引路；16日下午2點開啟龕門儀式，俗稱「開鬼門」，讓好兄弟來到陽間接受民間供養，享用豐盛各式各樣祭品。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 基隆老大公廟點燈，副市長邱佩琳出席活動 。（圖／記者郭世賢翻攝）

邱佩琳表示，基隆中元祭是台灣歷史悠久的民俗祭典，深夜12點在老大公廟點亮上千盞普度公燈，希望可以照引「老大公」，返回陽間接受供養，它有著是傳承延續傳統民俗以及宗教文化的精神。

巧合的是，老大公廟入門的匾額是邱父民國78年任台灣省主席時所寫，邱佩琳見狀感動表示，「相信昨天父親在天之靈一定也很開心，看到他最疼愛的女兒幫他走過他從前走過的路。」

邱佩琳說，從昨天深夜的開燈夜，今天中午的開龕門，竪燈篙，主普壇開燈，迎接水燈，以及放水燈到最後的關龕門，有一系列的活動，歡迎台灣所有的民眾一起來參與這盛會。在慎終追遠、敬天禮地的當時、不僅看到具有傳統民俗義意的慶典，更可以來到基隆吃美食，深刻體驗基隆之美！

▲▼ 基隆老大公廟點燈，副市長邱佩琳出席活動 。（圖／記者郭世賢翻攝）

ET快訊
快訊／王陽明慘了！　警將調查：恐扣車半年
快訊／被館長點名！　余天回應了
快訊／6縣市豪大雨特報！　對流雲系蓋滿北部
快訊／館長控「民進黨開的槍」　民進黨喊告
快訊／黑人出來了！　暴雨中鞠躬
快訊／館長控「民進黨開的槍」　陳明文回應
陳子玄認了「有戀人未滿對象」！　身分曝光
快訊／大雷雨來襲！　桃園2區淹水警戒
快訊／00878慘貼息！　除息行情失靈
快訊／陳建州爆性騷首現身　大牙回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

6縣市豪大雨特報！對流雲系蓋滿北部「新竹以北防瞬間強降雨」

吃到飽放1食物！他嗨喊「隨便吃都回本」　內行搖頭：成本超低

尼克妹被抓臀「日本人不關心」！在日台人曝原因：太多沉默性騷

基隆老大公廟點燈！副市長邱佩琳現身　見父親題字匾額直呼：好感動

「食腦變形蟲」14件水質檢體呈陰性　專家憂：問題恐在「人」

農曆7月鬼門開！　台南「最強女鬼散步導覽」聽鬼故事遊府城

夜奶寶寶蛀牙機率高7倍！　嬰兒口腔保健要及時...醫曝防蛀秘訣

蓮霧冰1個月會怎樣？　網看照片笑壞：是特級咒物

快訊／北北基等6縣市大雨特報！專家曝「雷雨胞移入」：快進室內

快訊／大雷雨襲「雙北等4縣市」　雨彈連轟1.5小時！警戒區域出爐

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

6縣市豪大雨特報！對流雲系蓋滿北部「新竹以北防瞬間強降雨」

吃到飽放1食物！他嗨喊「隨便吃都回本」　內行搖頭：成本超低

尼克妹被抓臀「日本人不關心」！在日台人曝原因：太多沉默性騷

基隆老大公廟點燈！副市長邱佩琳現身　見父親題字匾額直呼：好感動

「食腦變形蟲」14件水質檢體呈陰性　專家憂：問題恐在「人」

農曆7月鬼門開！　台南「最強女鬼散步導覽」聽鬼故事遊府城

夜奶寶寶蛀牙機率高7倍！　嬰兒口腔保健要及時...醫曝防蛀秘訣

蓮霧冰1個月會怎樣？　網看照片笑壞：是特級咒物

快訊／北北基等6縣市大雨特報！專家曝「雷雨胞移入」：快進室內

快訊／大雷雨襲「雙北等4縣市」　雨彈連轟1.5小時！警戒區域出爐

Sandy慶生「沒想到他用這樣的方式」！老公送超大驚喜…背後環抱閃炸

黃國昌嗆「要告來告」　鄭文燦：正義不是由一個人壟斷詮釋

王陽明慘了！開箱900萬BMW「忠孝東路飆90」警將調查　恐扣牌半年

快訊／館長造謠「民進黨開槍」　余天：交情不錯為何亂點名？

EXO唯一人夫！　「二寶爸」CHEN結婚3年傳「10月補辦婚禮」

6縣市豪大雨特報！對流雲系蓋滿北部「新竹以北防瞬間強降雨」

超浪漫愛心造型還放珍珠糖！　七夕限定「紅心芭樂千層」只賣2天

她哭收1萬3魔王帳單！「冷氣這樣裝」吹不涼　全場看傻

女子卡丁賽車場自撞護欄受傷　恆春警積極協助送醫

吃到飽放1食物！他嗨喊「隨便吃都回本」　內行搖頭：成本超低

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

生活熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

今起全台連下4天　雨最大時間曝

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

即／花蓮近海01：09發生規模4.7地震　最大震度3級

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

批台灣美食排名墊底！錫蘭：只有2樣能吃

今起雨擴全台！　5天預測圖「一片橘紅」

鬼門開了！「60年來最凶」7種人易撞鬼

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

快訊／大雷雨襲「雙北等4縣市」

下體分泌物3種顏色曝警訊　1狀況恐是癌症

全團上飛機「她獨留機場氣炸」　網驚：旅行社要關門了

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

極兇黑兔年今晚鬼門開　5生肖要小心

王陽明「快半年沒同框蔡詩芸」傳情變！　網挖IG驚訝

今起全台連下4天　雨最大時間曝

美女主播剛爆穩交戀！男友竟帶熟女「平價旅館開房」

高虹安遭訴　律師喊「公衛文很勇敢」

殺警「星二代」外役監審查爆造假　證據流出

隔音牆開洞放測速照相機！6小時拍55車超速

又要下雨了！中南部有強降雨訊號

再戀吳X潔！禾浩辰同居新歡

即／花蓮近海01：09發生規模4.7地震　最大震度3級

即／黑人首度現身回應了！「暴雨中鞠躬」上保母車

極兇「黑兔年鬼月」來了！5神明齊示警

館長自爆：我現在認定「就是民進黨開槍」

回老家閒聊驚知阿公有土地！他一問崩潰了

聯邦銀變詐團金融總部　經理帶頭3分行淪陷

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面