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拜師台灣詐騙集團　北美留學生誤信1話術被慘騙

檢警發現詐騙集團轉進北美，鎖定華人行騙。圖為美國舊金山唐人街。（圖／123RF）

▲檢警發現詐騙集團轉進北美，鎖定華人行騙。圖為美國舊金山唐人街。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

2022年6月起，台灣留美學生陸續傳出遭到假快遞公司或檢警單位詐騙，由於案例愈來愈多，引發外交部駐美代表處關注，要求紐約、洛杉磯、亞特蘭大等各地辦事處提醒留學生注意，但駐美單位日前得知除了留學生，不少僑胞也收到詐騙電話。檢警機關發現，詐騙集團在台灣橫行多年後，「該騙的，都騙到差不多了！」因此將矛頭指向海外華人眾多的北美地區，意圖把美加等地當成詐騙集團的「藍海樂園」！

據了解，北部某檢察機關近來偵辦電信網路詐騙案時，發現台灣詐騙集團不但成各路騙子朝聖取經之地，許多有志獻身詐騙事業的大陸和華裔人士也紛紛拜台灣詐騙集團為師，詐騙對象則鎖定住在太平洋對岸、同樣說國語的留學生、兩岸僑胞或華裔人士。由於大家語言溝通上沒有障礙，而且詐騙金額多以美金計價，在詐騙集團眼中，綠色美鈔匯進人頭帳戶更顯得閃亮動人又可愛。

我國駐洛杉磯辦事處接獲多起留學生遭詐騙案，特別在辦事處的臉書提醒旅外國人留意來路不明電話及簡訊。（圖／翻攝洛杉磯辦事處臉書）

▲我國駐洛杉磯辦事處接獲多起留學生遭詐騙案，特別在辦事處的臉書提醒旅外國人留意來路不明電話及簡訊。

據指出，以美國來說，位於西岸的洛杉磯地區因為華人人數較多，遭到詐騙的情形也較嚴重。洛杉磯辦事處今年5月間在臉書指出，近期接獲多起留學生遭詐騙案，歹徒假冒中國執法人員，宣稱受害人涉及洗錢案件，並以調查受害人金錢流向為由，要求將銀行存款轉帳到指定帳戶，若不配合偵辦，將引渡至中國受審，許多僑胞也表示曾經接到類似詐騙電話。

檢警人員分析指出，大陸地區對詐騙案件採取嚴刑峻法已是常識，金額特別巨大的，最重可處無期徒刑，加上對岸與美國有正式邦交，因此接到假冒公安詐騙電話的留學生或僑胞通常都會心生畏懼，因此當詐騙集團聲稱將向美國政府舉報，要求取消被害人在當地的簽證或居留權，有些人就會按照詐騙集團指示，乖乖匯款進入指定帳戶。

詐騙集團入侵美國華人社區，先假冒快遞人員騙個資，再誆稱中國公安要求繳保證金，不從就威脅押回中國調查。（圖／123RF）

▲詐騙集團入侵美國華人社區，先假冒快遞人員騙個資，再誆稱中國公安要求繳保證金，不從就威脅押回中國調查。

此外，詐騙集團還會假冒快遞公司人員隨機致電受害者，謊稱寄送包裹內遭海關查獲偽造銀行卡，或傳送簡訊要求回撥緊急專線，當受害人回覆並無此事後，詐騙集團就會告知對方身分恐遭冒用，將協助受害人報案，再由假公安或假檢警接手，要求提供詳細個資、繳交高額保證金換取「候審」待遇，否則將啟動相關機制逮捕受害人並送往中國調查，如告知親友，則將以共犯視之。一旦被害人匯款，假公安和假檢警就會人間蒸發。

檢警及駐美代表處提醒留學生和僑胞提高警覺，如果接到類似詐騙電話，千萬不要聽信對方指示提供個資或匯款，應該留下電話紀錄等細節，另行查證。如果已遭詐騙，例如已提供護照資訊，應儘速向駐美代表處及各辦事處重新申辦護照，若個資已洩漏或已遭詐騙金錢，除立即報警並申請止付，同時可向美國聯邦調查局FBI備案。

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