戒治所長被「受刑人女友」色誘、仙人跳　下場很淒慘

▲台東戒治所聘僱人員在妻子面前自捅胸部及腹部，自殺身亡。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

涉及台北市信義區夜店殺警案的「星二代」易寶宏，獲准到外役監服刑驚爆重大弊案，除了易寶宏案有承辦科員被已依貪瀆罪嫌移送法辦，且不排除有更高層人員涉案外。無獨有偶，矯正署台東戒治所也出包，所長及科長遭檢舉涉嫌包庇特定受刑人，明明違規卻未處罰，已涉嫌貪瀆，經檢方約談均以10萬元交保，監所接連爆發弊案，改革除弊刻不容緩。

就在易寶宏案鬧得沸沸揚揚之際，他服刑的武陵外役監所隸屬的台東戒治所，近日也爆發瀆職弊案，讓外界不免憂心監所的風紀問題。

知情人士說，台東地檢署七月間指揮調查局至台東戒治所搜索，並帶回11人接受訊問，其中戒治所所長劉振榮及戒護科長遭人檢舉，涉嫌包庇特定受刑人，明明違規卻未處罰，經檢察官複訊後，爆出與檢舉內容不同的案外案，情節嚴重，以涉犯《貪污治罪條例》各以10萬元交保候傳。

▲台東戒治所（圖）爆發有監所人員用飯菜夾帶違禁品給受刑人。

本刊調查，全案會爆發，是因今年6月間，台東戒治所一名約聘僱人員協助同一受刑人，透過送飯菜方式夾帶違禁品，當時戒治所所長指示所方人員帶領至台東地檢署自首，東戒所並將他開除，只是該名約聘僱人員自首不到一週，竟在妻子面前用刀猛捅自己胸部自殺身亡，大有死諫的味道，死狀相當淒慘。

由於該名約聘僱人員所涉情節並不嚴重，加上自首理應會獲得緩刑機會，為何會選擇如此極端的方式結束生命？地方傳聞四起，有指該員是被自殺或被自首，因蒙受不白之冤才憤而自殺，法務部政風小組立即介入調查，發現同一受刑人女友竟然頻頻進出所長劉振榮辦公室，而且常常手上都提著禮物，每次進一待都很長時間，認為雙方關係不單純，主動交由廉政署報請台東地檢署偵辦。

▲台東戒治所所長劉振榮被依違反《貪污治罪條例》以10萬元交保。

據調查，該受刑人在戒治所與另一名受刑人打架，並曾夾帶手機等違禁物，明明違規事證確鑿，所方卻未加以處罰，加上受刑人的女友與所長有逾越常情的互動，而且還收受饋贈，檢廉懷疑，所長恐因收受好處才特別照顧該受刑人，在檢察官複訊後，依貪瀆罪嫌交保10萬元。

而就在檢廉發動搜索約談後，地方上也盛傳所長是遭色誘或仙人跳等情節，但這些都有待檢廉調查釐清。

另外法務部部長蔡清祥在得知所長遭交保後，立即指示矯正署進行行政調查，並於8月8日將所長調離現職，回到署本部靜候司法調查，全力配合偵辦。

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