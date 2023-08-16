殺警「星二代」外役監審查爆造假　證據流出

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殺警「星二代」易寶宏外役監審查爆造假　證據流出

犯下殺警案的易寶宏（左）能到外役監，讓外界譁然。如今證實審查造假，風暴恐再起。（東森新聞提供）

▲犯下殺警案的易寶宏（左）能到外役監，讓外界譁然。如今證實審查造假，風暴恐再起。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

涉及台北市信義區夜店殺警案的「星二代」易寶宏，獲准到外役監服刑驚爆重大弊案！本刊掌握，曾有施用毒品紀錄的易，申請外役監審查評分表中「再犯風險」欄竟未勾選毒品前科，讓他拿到滿分100分，形同保送外役監，案經法務部長蔡清祥下令政風小組會同矯正署徹查，發現承辦科員非單純疏漏，已依貪瀆罪嫌移送廉政署，且不排除有更高層人員涉案。

台東戒治所環境清幽，附設武陵外役監（圖），是很多受刑人想爭取服刑的地方。（翻攝台東戒治所官網）

▲台東戒治所環境清幽，附設武陵外役監（圖），是很多受刑人想爭取服刑的地方。

資深藝人易淑寬的獨子易寶宏，因涉及夜店殺警案被判刑9年，2019年6月入獄，去年3月獲准至武陵外役監服刑，有基層員警不滿上網留言「學長白死了」，引發軒然大波，隨後易寶宏因休假違規被送回一般監獄服刑，更間接促成立院三讀通過《外役監條例》修正案。

易寶宏返家探視期間，在個人臉書標記特種行業幫忙宣傳，違反規定被送回一般監獄。（翻攝易寶宏IG）

▲易寶宏返家探視期間，在個人臉書標記特種行業幫忙宣傳，違反規定被送回一般監獄。

不過，全案並未因此平息，經矯正署自清及政風單位深入調查，發現易寶宏的外役監審查評分造假，承辦人員遭貪瀆罪嫌移送廉政署，且不排除有更高層級的人員涉案。

外役監評分表分為5大項目，易寶宏有毒品前科卻被漏勾。（翻攝畫面）

▲外役監評分表分為5大項目，易寶宏有毒品前科卻被漏勾。

法務部回應
有關易姓受刑人外役監遴選部分：
112年7月7日媒體報導易員於外役監執行一案後，法務部蔡部長立即指示法務部政風小組會同矯正署政風室主動調查易員之遴選程序，7月8日責請臺北監獄提供書面資料，7月11日、18日、19日前往該監實地進行調查。經查，易員雖符合報名外役監受刑人之法定門檻，惟臺北監獄於填寫審查基準表時，關於毒品紀錄項目勾選錯誤。就此疏誤，（一）行政責任部分：法務部已指示矯正署於7月28日召開考績會議懲處相關失職人員。（二）刑事責任部分：矯正署亦就疑涉公文書登載不實罪嫌部分，完成初步調查，於8月14日主動函請法務部廉政署分案偵處，廉政署並將就有無涉及貪瀆部分一併查明。法務部已本於勿枉勿縱原則，主動依法調查，展現嚴正處理之積極態度。

有關臺東戒治所職員涉及風紀事件部分：
臺東地檢署於112年7月25日傳訊臺東戒治所所長、數名職員及受刑人後，諭知臺東戒治所所長具保新臺幣10萬元，法務部蔡部長立即指示矯正署於7月26日、27日至該所進行行政調查，並於8月8日將所長調離現職，靜候司法調查，全力配合偵辦。

★《鏡週刊》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

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