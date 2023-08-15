妹子把屁股「放咖啡廳桌上」形狀被看光！網喊噁：完全沒考慮別人

▲很多人會在咖啡廳拍照。（示意圖／取自Pakutaso）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人拍照時，會多多運用身旁的東西，以增加畫面豐富度，不過把屁股「放在」桌子上，是可以接受的嗎？近日就有女網友轉貼一張照片，只見長髮妹子將「屁股」放在桌子一側，讓她直呼扯！而貼文曝光後，一票網友也覺得很不舒服。

女網友在Dcard上，以「屁股蛋放在咖啡廳桌上」為標題發文，並貼出一張IG截圖，原來有個長髮妹子雖看似直挺挺的站著，但卻將「屁股蛋」直接放在桌子的一側。當事人放了兩張不同角度的照片，都能明顯看到屁股與桌子是直接貼著的。

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原PO看到照片後，不禁直呼有點扯！對方竟然把屁股蛋直接放在咖啡廳的桌子上。而她也在文中附上嘔吐的emoji，以及一張扶牆的貼圖，藉以表示她的心情。

貼文曝光後，不少網友留言表示，「這樣坐有夠噁心沒禮貌！完全沒考慮到下一個要使用的人，為什麼還有人護得下去」、「蠻噁的其實，一點也不美觀啊」、「這是大家有消費就能共同使用的東西，擺了一個排遺的地方的確怪怪，更何況有些人是真的會在意屁股坐過的地方」、「瞎！如果是男的把XX（生殖器）放在桌上，看風向還會不會那麼和平」、「我是來喝咖啡的，不是來聞你屁股味道的」。