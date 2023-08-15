從小立志行醫！課餘深入偏鄉服務　東山高中「暖男」錄取台大醫科

▲東山高中學生李新一（右）與導師朱威達（左）合影。（圖／東山高中提供）

記者楊惠琪／台北報導

112年大學分科測驗今（15日）放榜，台北市私立東山高中共有19人錄取台大熱門科系，加上繁星及申請入學，錄取醫學系有11人、台大共47人，總計醫學系及台成政清交等頂大有116人。在校內有「暖男」之稱的學生李新一，以分科測驗299分、全國榜眼佳績，如願考取台大醫學系，期許自己未來成為一名「良醫」，而非「名醫」。

東山高中上榜生李新一，今年學測4科滿級分，分科5科299分，以全國第二名成績，在分發入學管道如願錄取台大醫學系。李新一在求學階段便利用課餘時間參加慈濟人醫會舉辦的雙溪義診，與醫護人員深入偏鄉服務，也參與台大兒童醫院志工服務、淨灘活動等，是校內公認的「暖男」，從小就立志行醫，期許自己成為一名「良醫」，而非「名醫」。

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東山高中上榜生詹琇婷，在高二轉組時，為自己定了一個超乎實力的目標：台大法律系，而她同時也是校內熱音社社長，為了達成目標，得兼顧社團職務、補齊社會科目進度，蠟燭兩頭燒，今天放榜如願考取理想志願，她說：「雖然辛苦，但現在回顧起來很慶幸自己兩邊都沒有放棄，為高中生活留下了珍貴的回憶」。





▲東山高中張恩綺學測失利再戰分科測驗，如願考取台大日文系。（圖／東山高中提供）

在學測失利的張恩綺，很快整理考試失常的心情，投入分科測驗衝刺準備，今如願錄取台大日文系。她說，在準備分科測驗時，除了面對考試科目的加深加廣，還要忍住外在環境的誘惑，所以在六月時便刪除社交軟體，減少受外在環境的刺激。她也建議學弟妹，但如果學測沒有辦法申請到自己理想中的校科，不要勉強屈就，一定要咬緊牙關到最後，「只要堅持自己的夢想持續前進，最終會打出屬於自己的一片天」。

錄取台大化工的陳柏瑋也說，分科測驗的路途雖然漫長，也有過無數次的心灰意冷，但只要堅持到底，終究會如願考取理想志願。但他仍建議學弟妹，先盡全力考學測，真的不如人願，再踏上分科測驗，但努力成果早晚都會有收穫。