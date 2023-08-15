桃園偏僻鐵皮屋藏「德州撲克」賭場　警凌晨攻堅逮12人

▲警方破獲藏身道路偏僻鐵皮屋「德州樸克」賭場。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

28歲蔡姓男子在桃園市平鎮區道路偏僻處鐵皮屋開設「德州撲克」賭場，為防查緝和掩人耳目，賭客需由熟人介紹始得前往，且週邊裝多部監視器，警方接獲檢舉後經過多日佈線，14日凌晨攻堅，一舉查獲現場蔡姓負責人、21歲游姓荷官及10名賭客齊聚鐵皮屋內聚賭，並查扣賭資、抽頭金14萬餘元及籌碼85萬餘元等相關證物，警訊後依法移送究辦。

▲▼查獲2名工作人員、10名賭客及賭資、籌碼等證物。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮分局表示，蔡姓男子經營德州撲克賭場，設置於平鎮區金龍路一處偏僻的鐵皮屋，為了掩人耳目、防止警方查緝，需要透過熟人介紹始得前往，且在鐵皮屋外設置多部監視器，以隨時掌握外部動靜，經警方長期佈線，終於取得該賭場相關違法事證。

經報請臺灣桃園地方檢察署偵辦，另向法院申請搜索票獲准後，平鎮警方調集優勢警力前往攻堅破門，當場查獲2名工作人員及10名賭客在內聚賭，現場共扣得賭資13萬8900元、抽頭金5600元、面額85萬餘元籌碼及撲克牌等相關證物，警方訊後依賭博罪將工作人員送辦，其餘賭客則依違反社會秩序維護法裁罰。