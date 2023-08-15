根本是「男聲」！陸2田徑女將遭世界田聯除名　驚人嗓音曝光

▲大陸女子田徑運動員廖孟雪、童曾歡。（圖／翻攝自《搜狐》）

圖文／CTWANT

近日根據世界田徑總會（World Athletics，簡稱世界田聯）公佈的最新世界排名顯示，來自大陸的2位女子田徑運動員廖孟雪和童曾歡的400公尺成績，以及在全球的排名在榜單中突然消失，引發外界的猜測和熱議。據悉，廖孟雪和童曾歡都來自湖南，廖主攻200公尺和400公尺，而童則是400公尺。

據《搜狐》的報導，廖孟雪在2019年的第19屆全國大學生田徑錦標賽上，於女子百米比賽中跑出11秒78的成績，不過比起秒數，大家更關注的是廖孟雪的外貌，因為不管是乍看之下，還是定睛一看，她都擁有男生的五官和臉型。

接著在之後的全國田徑冠軍比賽中，廖孟雪和童曾歡分別以53秒25和53秒35的成績獲得女子400公尺的金銀牌，她們的成績甚至還比第3名快出2秒多。然而網友討論的重點，依舊是2人的外貌和發達的肌肉。尤其賽後央視記者冬日娜在採訪2人時，她們低沉的嗓音也讓大家驚呼，她們可真不像女孩。

2020年在浙江紹興舉辦的全國田徑錦標賽，廖孟雪以11秒53獲得女子百米第二名，廖和夢所在的湖南隊則在女子4×400米接力賽跑中又以絕對優勢奪得冠軍。 隨著討論愈演愈烈，除了大陸國內的民眾，許多國外體育媒體也加入了這場輿論戰。韓國媒體更直指2人為「雙性人」，甚至還抨擊「中國競技體育沒有性別之分」。 今年6月，中國田徑協會頒發了462號檔，要求各省體育中心嚴格進行血睾酮檢測，超標的運動員不得參加國家比賽。從此，廖和童便再也沒有出現在任何賽場上。 隨著亞洲田徑錦標賽、成都世大運相繼結束，布達佩斯世錦賽也即將展開，如今在賽季關鍵時期，擁有優秀成績的2位女子運動員卻同時被世界田聯除名，網友也猜測，主因或許就是2人的性別引發巨大爭議。但截至目前，世界田聯和中國田徑協會都並未對此作出任何回應。

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