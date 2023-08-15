快訊／蘇花公路東澳隧道事故　「蘇澳⇄東澳 」緊急雙向封閉

▲台9線108.2K(東澳隧道)發生事故。（圖／翻攝監視器畫面）

記者游芳男、劉人豪／宜蘭報導

蘇花公路台9線108.2K東澳隧道段，今(15日)早上10時許發生事故，已通報工務段派員前往處理中，蘇澳至東澳雙向封閉，用路人請提前改道台9丁線，詳細事故原因仍待釐清。

▲東澳隧道5車連環撞。（圖／記者游芳男翻攝）

據了解，砂石車因為煞車不及，追撞前方小貨車，小貨車再撞前方大貨車，大貨車再撞前2輛自小客車，造成5車追撞3人輕傷，其中2人送醫，公路局出動大吊車等機具，預計12時恢復交通。