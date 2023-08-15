　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超會撩妹！4星座男是玩咖　射手排第3「多用下半身思考」

情侶、男女朋友、海邊散心、聊天（圖／記者黃克翔攝）

▲有4星座男被點名很會撩妹調情，玩咖特性讓女生無法抵抗。（示意圖／記者黃克翔攝）

文／亞提米斯

玩咖不見得是壞人，這種星座男天生就是比較有放蕩不羈的魅力，總是讓很多女人無法抵抗，他們很會打點自己的外表、很會說笑話逗女生開心、懂得怎麼去勾引起女人心底的愛戀情懷，該體貼、該紳士的時候又心細如髮，讓很多女人都覺得自己不管身心靈好像都被照顧到了一樣，就算知道對方看起來就是一副玩咖樣，卻又很難抵抗他們的放電，究竟哪些星座男有這樣的超凡電力和調情功力呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

※請參考太陽＆火星星座

[廣告]請繼續往下閱讀...

第4名：雙魚男

耍浪漫是雙魚男天生的吃飯技能，對於雙魚男來說，他們希望可以跟「每一個」他們喜歡的女生都留下些什麼美好的記憶或回憶，坦白說在他們努力製造浪漫的當下，那些感情和付出是絕對真心誠意、萬分真摯不已的。

不是每個男人都愛看偶像劇，但雙魚男不但愛看、也很愛演偶像劇，他們可以做出許多令人嘆為觀止、在現實生活上不太常見，或者是把最流行的偶像劇台詞應用在追女生這件事情上，跟女人通常都很有話聊、加上細心又無意間亂放電，常把很多女生搞得七葷八素。

第3名：射手男

很多射手男都散發出一種熱情、活潑、努力過人生、追求夢想的光彩，他們通常都有頭腦、講話也容易一針見血的講出很多還滿有深度的話，加上不少射手男都喜歡上山下海或是出國遊玩，見識廣博加上又喜歡跟美眉瞎哈拉，讓很多女生很容易心醉神迷。

很多射手男的確也比較下半身思考一些，所以也會很主動跟女生拉近距離，加上他們也是屬於愛耍帥的類型、膽子又大，相當喜歡主動出擊，找刺激、尋樂子玩得很瘋，也讓很多女生就此愛上射手男，只不過他們也是獵人，目標通常也滿多就是了。

▲▼情侶,兩性,交往,放閃,男女朋友,約會。（圖／記者李毓康攝）

▲射手男排名第3，喜歡找刺激、尋樂子玩得很瘋。（示意圖／記者李毓康攝）

第2名：雙子男

這是最有趣的男人，有一半的雙子男光是用講話就可以逗得很多女生笑到花枝亂顫，他們天生的敏銳反應力和聰明，往往也會讓他們講出許多戲謔又有智慧的話，讓很多女生都很想跟雙子男聊天，不但有趣好笑又會有啟發。

偶爾會擺酷裝冷，雙子男本身就有光明與黑暗兩面，不想說話的時候會有種令人難以接近的冷漠，這反倒會勾引出許多女生的關愛之情，為什麼平常那麼有趣的雙子男會突然陰鬱了起來呢？他們的捉摸不定和時近時遠，更是牽動許多女生的心呢！

第1名：獅子男

要說很有男人味、又很會耍帥、又很喜歡逗女生的男人，大概就是非獅子男莫屬。他們天生很愛看女生笑、很喜歡女生害羞的模樣，更喜歡被女孩子依賴，要說是被大男人主義所影響也沒有錯，總之獅子男就喜歡讓自己很帥、很愛逗女人。

對自己心愛的女人向來就很保護，也會對喜歡的女生撒嬌，該要很MAN的時候也非常的MAN，會特別去在意、去戲弄自己喜歡的女人，一整個就是讓很多女生覺得又好氣又好笑，加上感覺起來「好像」可以依靠，就讓很多女生暈到不行。

本文經授權轉自：亞提米斯

ET快訊
曾打敗黑嘉嘉！　「棋界宋慧喬」淚控棋王性騷擾
快訊／雲林凌晨惡火2死！　曾傳爭吵聲疑有人縱火
錫蘭宣布離開台灣！　居住半年認「不是非常開心」
5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天
夏威夷野火已96死　州長：每天恐尋獲10至20罹難者

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

天龍國人注意！　即日起亂丟菸蒂、垃圾重罰3600元

明起雨區擴大　連4天防劇烈天氣

超會撩妹！4星座男是玩咖　射手排第3「多用下半身思考」

考試分發入學今放榜「查詢看這」　錄取率預估接近99%

公東高工的恩人大有來頭！7500萬買地「無償出借」　身分曝光

今晚鬼門開！22禁忌一次看　5星座、3生肖注意了

6歲兒高燒40度出現幻覺！媽喊可怕　醫揭原因

好市多大媽挑水果用丟的　她「1招制止」全網讚爆

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

「隱形渣男」星座排名曝光　第1名愛偷吃性生活玩超開

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

大武崙女童溺水影片曝光　險滅頂...獲救住院觀察中

貓咪軟爛掛浴室置物架上　肥肚腩溢出！媽：吊豬肉

外籍醉男嫌台廟門髒狂擦　百年古蹟慘「掉漆變白」

高虹安詐領助理費遭起訴貪汙　質疑時間太巧：才移送林智堅

超塞乃！橘貓翻肚躺爸身上任摸 呼嚕聲強力放送網羨慕：炫耀文

天龍國人注意！　即日起亂丟菸蒂、垃圾重罰3600元

明起雨區擴大　連4天防劇烈天氣

超會撩妹！4星座男是玩咖　射手排第3「多用下半身思考」

考試分發入學今放榜「查詢看這」　錄取率預估接近99%

公東高工的恩人大有來頭！7500萬買地「無償出借」　身分曝光

今晚鬼門開！22禁忌一次看　5星座、3生肖注意了

6歲兒高燒40度出現幻覺！媽喊可怕　醫揭原因

好市多大媽挑水果用丟的　她「1招制止」全網讚爆

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

「隱形渣男」星座排名曝光　第1名愛偷吃性生活玩超開

天龍國人注意！　即日起亂丟菸蒂、垃圾重罰3600元

俄轟炸機進入英飛航情報區　英戰機緊急升空攔截

最美英文老師轉型當藝人！　「拍片教髒話」遭電視台開除主播夢碎

日圓跌創9個月新低！　分析師估日本央行出手時機

周潤發沒聽醫生的話！　肋骨裂又運動…與民眾合照洩氣色憔悴

快訊／雲林凌晨惡火2死！　曾傳爭吵聲疑有人縱火

吃對就能瘦！營養師曝7種「減脂食物」：熱量低還能消水腫

高虹安恐遭重判　難脫身關鍵原因曝光

明起雨區擴大　連4天防劇烈天氣

超會撩妹！4星座男是玩咖　射手排第3「多用下半身思考」

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

生活熱門新聞

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

連5客點薯條不加鹽他傻眼　網曝原因

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

明深夜鬼門開！3生肖注意　7禁忌一次看

極兇鬼月來了！他警告看到「這1物」別靠近

他轟高鐵開始台鐵化！一票人認同：該漲價

李多慧「純白比基尼」太無敵！PTT也喊暈

「隱形渣男」星座排名曝光　第1名愛偷吃性生活玩超開

公東高工賣地求生存！善心買家出手了

逢甲大學「心理假」將上路！每學期有3天可請

八字輕要小心！3星座易與好兄弟「連線」

悶又顯腿粗！妹子嫌1穿搭：越來越不愛

更多熱門

相關新聞

「隱形渣男」星座排名曝光　第1名愛偷吃性生活玩超開

「隱形渣男」星座排名曝光　第1名愛偷吃性生活玩超開

遇到新對象，往往都很期待遇到「對的人」，但有些男生假裝乖乖牌，看起來人畜無害，其實根本就是個「隱形渣男」，背地裡的私生活可能非常亂。美女星座專家白瑜在《11點熱吵店》分享隱形渣男排行榜，若剛好曖昧對象是這幾個星座，可能就要再觀察觀察囉。

12星座一周運勢出爐！「這類人」財運旺爆

12星座一周運勢出爐！「這類人」財運旺爆

8月戀愛運最強三大星座！

8月戀愛運最強三大星座！

鬼門快開了「5姓氏」一定要注意！

鬼門快開了「5姓氏」一定要注意！

鬼月要來了　5星座易卡到陰

鬼月要來了　5星座易卡到陰

關鍵字：

星座玩咖撩妹亞提米斯雙子座獅子座射手座雙魚座運勢占卜

讀者迴響

熱門新聞

錫蘭宣布離開台灣！居住半年認：我不適合這裡

明晚鬼門開！4生肖「財運旺翻30天」

4種血型智商排行榜　第1名雙重優勢

即／出國奪好成績要返台　國手飛機上驟逝

食藥署公布用藥稽查！家樂福、大潤發都中鏢

4.9kg鋼板從天而降！　女師台88爆頭亡

5縣市大雨！要降溫了　明起全台連下3天

結婚2年「老公每晚都要」！她崩潰：睡覺變折磨

情纏人夫10年…幼教師「床戰180次」喊：期待換新身分證

連5客點薯條不加鹽他傻眼　網曝原因

明23:00鬼門開！媽祖示警「這3件事別做」

于美人第一次叫外送「目睹震撼一幕」

周杰倫「喊昆凌三寶媽」挨罵！1句話幽默回應

DJ SODA遭2男夾擊揉胸「犯案影片曝光」！得逞露癡漢笑

139線連2死　修行人到場：他還在

更多

最夯影音

更多
林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步

林智勝亂入李多慧背後應援　嗨跳《藍色狂潮》舞姿神同步
台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

台中19歲情侶出遊「碳化雙亡」　女大生家屬淚盼：只是同名

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

張學友開唱一半「舊疾復發」突跌倒　曝「登台前半小時就頭暈」堅持開唱！

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

警犬福星定格盯「鏡中狗」　八字皺眉：被自己帥暈了

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

DJ Soda當眾遭多人集體襲胸　影片曝光網友氣瘋：是犯罪

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面