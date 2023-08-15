超會撩妹！4星座男是玩咖　射手排第3「多用下半身思考」

▲有4星座男被點名很會撩妹調情，玩咖特性讓女生無法抵抗。（示意圖／記者黃克翔攝）

文／亞提米斯

玩咖不見得是壞人，這種星座男天生就是比較有放蕩不羈的魅力，總是讓很多女人無法抵抗，他們很會打點自己的外表、很會說笑話逗女生開心、懂得怎麼去勾引起女人心底的愛戀情懷，該體貼、該紳士的時候又心細如髮，讓很多女人都覺得自己不管身心靈好像都被照顧到了一樣，就算知道對方看起來就是一副玩咖樣，卻又很難抵抗他們的放電，究竟哪些星座男有這樣的超凡電力和調情功力呢？跟著亞提米斯一起來看看吧！

※請參考太陽＆火星星座

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第4名：雙魚男

耍浪漫是雙魚男天生的吃飯技能，對於雙魚男來說，他們希望可以跟「每一個」他們喜歡的女生都留下些什麼美好的記憶或回憶，坦白說在他們努力製造浪漫的當下，那些感情和付出是絕對真心誠意、萬分真摯不已的。

不是每個男人都愛看偶像劇，但雙魚男不但愛看、也很愛演偶像劇，他們可以做出許多令人嘆為觀止、在現實生活上不太常見，或者是把最流行的偶像劇台詞應用在追女生這件事情上，跟女人通常都很有話聊、加上細心又無意間亂放電，常把很多女生搞得七葷八素。

第3名：射手男

很多射手男都散發出一種熱情、活潑、努力過人生、追求夢想的光彩，他們通常都有頭腦、講話也容易一針見血的講出很多還滿有深度的話，加上不少射手男都喜歡上山下海或是出國遊玩，見識廣博加上又喜歡跟美眉瞎哈拉，讓很多女生很容易心醉神迷。

很多射手男的確也比較下半身思考一些，所以也會很主動跟女生拉近距離，加上他們也是屬於愛耍帥的類型、膽子又大，相當喜歡主動出擊，找刺激、尋樂子玩得很瘋，也讓很多女生就此愛上射手男，只不過他們也是獵人，目標通常也滿多就是了。

▲射手男排名第3，喜歡找刺激、尋樂子玩得很瘋。（示意圖／記者李毓康攝）

第2名：雙子男

這是最有趣的男人，有一半的雙子男光是用講話就可以逗得很多女生笑到花枝亂顫，他們天生的敏銳反應力和聰明，往往也會讓他們講出許多戲謔又有智慧的話，讓很多女生都很想跟雙子男聊天，不但有趣好笑又會有啟發。

偶爾會擺酷裝冷，雙子男本身就有光明與黑暗兩面，不想說話的時候會有種令人難以接近的冷漠，這反倒會勾引出許多女生的關愛之情，為什麼平常那麼有趣的雙子男會突然陰鬱了起來呢？他們的捉摸不定和時近時遠，更是牽動許多女生的心呢！

第1名：獅子男

要說很有男人味、又很會耍帥、又很喜歡逗女生的男人，大概就是非獅子男莫屬。他們天生很愛看女生笑、很喜歡女生害羞的模樣，更喜歡被女孩子依賴，要說是被大男人主義所影響也沒有錯，總之獅子男就喜歡讓自己很帥、很愛逗女人。

對自己心愛的女人向來就很保護，也會對喜歡的女生撒嬌，該要很MAN的時候也非常的MAN，會特別去在意、去戲弄自己喜歡的女人，一整個就是讓很多女生覺得又好氣又好笑，加上感覺起來「好像」可以依靠，就讓很多女生暈到不行。

本文經授權轉自：亞提米斯