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超商「寶可夢新品」一次看！布丁牛奶超欠喝　QQ雪餅咬下爆餡

▲▼7-11開賣一系列寶可夢新品。（圖／7-11提供）

▲7-11開賣一系列寶可夢新品。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

寶可夢粉絲快看！就有超商自即日起開賣「寶可夢」多款新品，從鮮食、冷凍甜點到飲料通通都有，皆能看到超Q的寶可夢包裝，其中一定要吃「寶可夢QQ雪餅」，咬下就能吃到滿滿的香濃卡士達與香甜的黑糖Q丁，夏天吃上一份解暑又充滿幸福感。

7-11與寶可夢公司攜手推出一系列「寶可夢」新品，首度匯集鮮食、零食、冷凍甜點、冷藏飲料等多種結構，通通換上超Q的寶可夢包裝，新品首推「寶可夢布丁牛乳」，經典卡士達雞蛋布丁風味香醇可口，還能搭配「寶可夢紐西蘭奶油餐包」、「寶可夢玉米餅」或「寶可夢海苔」。

▲▼7-11開賣一系列寶可夢新品。（圖／7-11提供）

▲寶可夢毛巾、收納購物袋、直傘通通都有。

炎炎夏日怎麼能不吃冰，「寶可夢QQ雪餅」以蜂蜜餅皮搭配屏東在地紅豆餡，口味甜而不膩，內餡使用生乳卡士達結合黑糖Q丁，層次感十分豐富，至8/22前還可享嚐鮮價49元；另外還有「寶可夢直傘」、「寶可夢毛巾」等周邊，粉絲絕對不能錯過。

▲▼「日出茶太X海綿寶寶」重磅聯名。（圖／日出茶太提供）

▲超療癒海綿寶寶手搖杯來了。（圖／日出茶太提供，下同）

「日出茶太X海綿寶寶」重磅聯名，首推2款以經典角色海綿寶寶、派大星作為創意發想的專屬飲品，其中，「深海鳳梨屋」選用多汁鳳梨結合奶綠，再加入綠茶凍增添口感，清爽又消暑，另一款「粉紅超派」則是以莓果醬作為基底，加入QQ椰果粒、醇濃鮮奶，打造酸甜又能咀嚼的罪惡口感，同步還推出4款飲料杯身及封膜，有躺在海中一臉CHILL的海綿寶寶、戴著眼鏡耍酷的耍寶雙人組等，通通可愛到不行。

▲▼「日出茶太X海綿寶寶」重磅聯名。（圖／日出茶太提供）

▲加碼還推一系列周邊小物。

除外還有一系列周邊小物等搶，必收「海綿星星吸管杯」，杯身上可以看到海綿寶寶開心堆沙堡及派大星戴墨鏡看報紙的療癒身影，而「蟹堡王員工杯袋」則集合蟹老闆與蟹堡王3位員工，並以目瞪口呆的模樣出現，逗趣十足，還有「比奇堡隨手貼」、「方方黃黃環保袋」、「四處探險紫色托特包及Whatever徽章組」等，即日起就能於門市加價換，各店數量有限、售完為止。

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