只有台大「公衛文」稱自願捐加班費！高虹安涉貪助理費手法曝

▲王郁文否認配合高虹安詐領立委助理費，堅稱是自願繳回而被檢察官認定為共犯。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

北檢14日起訴新竹市長高虹安涉貪案，同案被告只有助理王郁文堅稱自願捐出加班費，包括管帳的黃惠玟等3名助理們則坦承，她們各自保管浮報的加班費，但不能擅自動用，只能等高虹安需要時拿出來付錢，檢察官因此認定高虹安自始就要詐取公款，但礙於僅查扣2020年帳冊涉貪46萬元，無證據證明高虹安之後近2年的立委任期也涉貪污。

據了解，立委助理們捐獻加班費，作為辦公室公積金，以應變可能的臨時狀況或聚會開銷的情形，在立法院多有所聞，但高虹安卻完全無意要把這些公積金讓給助理們使用，反而都是自己需要的時候，就近請身邊助理把錢拿出來付帳，因此讓部分助理感到不滿。

▲新竹市長高虹安涉嫌貪污助理加班費遭起訴後，開記者會回應。（資料照／翻攝高虹安臉書直播）

根據檢察官調查，高虹安透過綽號「小兔」、「兔姊」黃惠玟同意，循慣例取得其他較為高薪的助理陳奐宇、王郁文、陳昱愷同意後，從2020年2月27日起，到2020年12月31日為止，由黃惠玟視當時助理異動情形，每月浮報陳、王等人的加班時數，所取得差額除了由高虹安同意核撥的「獎金」外，助理不得領取。

由於加班時數都是由黃惠玟統一分配，所以握有總帳，立法院核發的加班費扣除「獎金」，現金仍由陳奐宇、王郁文等人各自保管，以供應付高虹安自行決定用途，包括高虹安想吃早餐、晚餐或去洗頭、購物時，就會要助理拿錢出來支付，而助理之間，則會不時彼此對帳代墊款項，讓黃惠玟能掌握總共還剩多少錢。

▲高虹安辦公室助理陳奐宇自白坦承配合高虹安浮報加班費。（資料照／記者劉昌松攝）

雖然高虹安表示加班費和酬金都是據實申報，再由黃惠玟去溝通助理把部分繳回，她有時從中支借，也會歸還，但黃惠玟表示，「高虹安有還款回來的，就不會出現在帳上。高虹安沒有全部都還款，高虹安看帳看得非常仔細」，除了黃惠玟提供自己當年帳冊為證外，陳奐宇、陳昱愷也自白配合高虹安指示浮報加班費用，因此檢察官請求法院給予黃惠玟、陳奐宇輕判1年以下徒刑，並宣告緩刑。

至於另名參與浮報加班費的台大十三妹「公衛文」王郁文堅稱沒有詐領加班費，但因她和黃惠玟的對話紀錄顯示，黃惠玟都有告知「多報」的錢是作為辦公室使用，「幫忙領加班費」，可見王郁文根本不是自己想領加班費，而是配合浮報時數詐領公款，否認犯罪的結果是未能獲得檢察官協助請求輕判。

▲高虹安男友李忠庭是唯一獲得不起訴的被告。（資料照／記者劉昌松攝）

雖然檢調偵辦期間，也曾懷疑高虹安這招詐領助理加班費挪為私用的手法，延續到她2022年底選上新竹市長、卸去立委職務為止，但因管帳的黃惠玟後來離職，接手的助理並未保留帳冊，經北檢主任檢察官鄧定強、檢察官盧慧珊前往立院搜索後，未能掌握足夠的事證，因此最後只能起訴高虹安和4名助理在2020年間以不實申報詐欺所得46萬30元。

至於高虹安男友李忠庭雖然也有領立委助理加班費，但因為李忠庭有實際為高虹安辦公室工作，也沒有配合上繳加班費，反而要求辦公室返還代墊的裝潢費，查無詐領立委助理加班費等情事，因此獲得不起訴處分。