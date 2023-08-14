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黑人快看！要大牙公開道歉被譏違憲　造謠女遭判臉書澄清理由曝

▲▼謝懷毅和朱怡如涉嫌侵入李姓男子住處，恐嚇強制李男拿菜刀並拍片PO網質疑他涉嫌性騷擾。（圖／翻攝臉書）

▲外型斯文的李姓男子被錄影持刀模樣，法官看出他怯生生以手指前端夾住刀柄，顯然遭受脅迫。（圖／翻攝臉書）

記者黃哲民／台北報導

司法院大法官憲法法庭去年（2022年）宣告法院不得判決被告強制道歉，日前藝人陳建州告藝人「大牙」周宜霈要求在臉書公開道歉，就被譏諷違憲必敗。不過台北地院審理李姓男子遭朱姓女子設局拍片誹謗案，日前判決朱女應在臉書PO「澄清啟事」向李男道歉，法官並註明因朱女同意用這種方式回復李男名譽，故「未違憲法法庭判決意旨」，可上訴。

本案源於外型斯文的李男2020年和同居女友鬧翻分手，女方被李男趕出門，找朱女幫忙取回私人物品，朱女同年4月3日晚間7點多，找了謝姓男子等3名幫手躲在李男住處樓梯間，一擁而上將準備外出倒垃圾的李男推進屋內，連珠炮似地質問李男有無性騷擾朱女。

李男連聲否認，朱女抓狂尖叫「我現在很想發瘋，我很不爽，我想砍人，我是瘋子，誰都想砍」等語，並從屋內拿1把菜刀朝隔間牆砍1刀示威，謝男逼李男若不接手拿刀「我就砍你」，李男勢單力孤、只能聽命照辦，不料謝男立刻用手機錄影並大罵「你拿刀是不是！」李男嚇得倒退2步，把刀扔在桌上喃喃自語「我沒有」、「我不要」。

謝男箭步上前朝李男甩耳光又巴頭，李男摀著腦袋哀號「喔喔喔好痛！」都被謝男手機錄下，事後謝男將影片上傳臉書，加註「此人對一名女孩子性騷擾，哇，還拿刀子，是要嚇死寶寶嗎？請大力點，把他分享下去」等語，朱女隨即分享到自己臉書，也加上「笑死，分享起來」等語。

▲▼謝懷毅和朱怡如涉嫌侵入李姓男子住處，恐嚇強制李男拿菜刀並拍片PO網質疑他涉嫌性騷擾。（圖／翻攝臉書）

▲李男被逼拿菜刀入鏡並遭巴頭羞辱，影片還被上傳臉書公審。（圖／翻攝臉書）

這段影片累積約2萬人次觀看、逾400則留言，不明就裡的網友罵李男是「渣男」。李男提告自清，朱女因另案在押，對本案起初一概否認，推稱李男開門讓她和謝男進屋，卻拿刀追著她們跑還砍牆，分享影片的臉書帳號是遭人盜用照片設立惹事等語。

法官勘驗這段約18秒的影片，只見李男怯生生用手指前端夾住菜刀刀柄後端，還一直向鏡頭外的人說「不要不要這麼衝動啦」，顯為被迫持刀供拍攝，據此依強制、加重誹謗等罪合併判處朱女拘役115天、得易科罰金11萬5000元。李男提起附帶民事求償，但不要朱女賠錢，僅要求朱女在謝男上傳影片的臉書原始PO文處留言道歉。

朱女在求償案軟化認錯，供稱都是在逃被通緝的謝男自導自演，當時她未成年、現在已反省，出獄後拿到手機願在謝男臉書PO文好好道歉、為李男澄清。

法官審理認為，李男本案的要求，不涉及強迫朱女自我羞辱等損及人性尊嚴情形，屬於回復名譽的「適當處分」，且朱女同意PO「澄清啟事」向李男道歉，不構成「強制道歉」，也不違反憲法法庭宣告「判決被告強制道歉違憲」的要旨，因此判李男勝訴，可上訴。

憲法法庭去年2月25日公布的111年憲判字第2號判決，宣告「法院以判決命加害人公開道歉」違憲，但可用刊登判決書或勝訴啟事等方式代替，憲法法庭此判決扭轉行之有年的登報道歉作法，引起不少議論。「黑人」陳建州日前認為「大牙」爆料他涉及MeToo事件是造謠抹黑，提告求償1000萬元並要求「大牙」在臉書刊登道歉啟事，就被外界揶揄違憲必敗，陳建州後來撤回民事求償、改提刑事告訴，檢方偵辦中。

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