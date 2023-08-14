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社會 社會焦點 保障人權

35死囚能否獲重審　「連身條款釋憲案」今宣判

記者黃翊婷／綜合報導

我國目前有38名死刑定讞的死囚，且皆向司法院聲請釋憲，其中35人對「連身條款」提出質疑，包含被關最久的死囚黃春棋。憲法法庭經過將近10個月的審理，將於今日（14日）做出宣判，若判決違憲，這35名死囚就能提起非常上訴，獲得重新審理的機會。

▲司法院外觀,憲法法庭,大法官小型會議室▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲35名死囚針對「連身條款」聲請釋憲，憲法法庭將在今日做出宣判。（資料照／記者屠惠剛攝）

法務部今年5月4日曾發布聲明指出，目前我國死刑定讞的死囚有38名，全部皆向司法院聲請釋憲，所以在法律救濟程序完備前，依法不得執行。

而這些死囚中，有35人針對「連身條款」提出質疑，認為此條款侵害他們接受公平審判的權利，因此決定聲請釋憲。所謂的「連身條款」，是根據最高法院《分案實施要點》規定，更二審以後再上訴的民、刑事案件，以及判處死刑、無期徒刑發回更審再行上訴的案件，都由同一承審法官審理，之後不管上訴再多次都不變，除非法官調動或退休才可以換人。

此外，在聲請釋憲的死囚中，還包含被關最久的死囚黃春棋。黃春棋與另外3人陳憶隆、徐自強、黃銘泉，在1995年間綁架從事不動產仲介的富商黃春樹，家屬付出1600萬元贖金之後，他們仍將富商殺害。黃銘泉在逃亡期間於泰國死亡，黃春棋、陳憶隆、徐自強落網後皆被判處死刑，不過，後來徐自強成功獲得平反，無罪確定釋放，黃春棋、陳憶隆似乎有意效仿，近年來都曾提出再審，但均被駁回。

如今包含黃春棋在內共35名死囚針對「連身條款」聲請釋憲，憲法法庭經過將近10個月的審理，審判結果將在今日（14日）下午3點公布。若結果為違憲，死囚就可以提起非常上訴，獲得重新審理的機會。

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