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國軍驚爆積欠中油40億元？綠委認了：今年預算8月已用光

▲▼幻象2000戰機轉降其他空軍基地。（圖／軍聞社提供）

▲有消息指出，經統計至8月，軍方已欠中油新台幣40億元油錢。圖為幻象2000戰機。（圖／軍聞社提供）

圖文／CTWANT

有媒體報導，中共近年加強對台軍演，導致我國空、海軍油料消化極大，截至8月國軍已積欠中油新台幣40億元油料費。對此，立法院外交國防委員會召委、民進黨立委蔡適應今（14日）表示，因應中國軍機艦大舉繞台，國軍油料費確有增加，今年編列預算到8月已用完，國防部會用預備金及調控預算支應不足部分，「目前為止，沒有欠中油任何一毛錢」。

民進黨團今天上午在立法院舉行記者會，針對海空軍應對共軍周遭活動，以至油料費增加一事，做上述回應。蔡適應表示，近年來因應中國軍機艦大舉繞台，國軍油料費確有增加，今年編列預算到8月已用完，國防部會用預備金及調控預算支應不足部分，沒有欠中油一毛錢。蔡適應說，明年度中央政府總預算預計在8月31日送行政院，國防部也會根據今年經費需求重新調高油料預算，不會因為油料費不足而對防衛台灣打折扣，民眾可以放心。

蔡適應今日回應國軍欠中油40億元一事。（圖／報系資料庫）

▲蔡適應今日回應國軍欠中油40億元一事。（圖／CTWANT提供）

蔡適應指出，讓兩岸及亞太區域不穩定的是中國政府，成為「麻煩製造者」，若非對岸的中國政府大幅度侵擾台灣周遭海域，破壞兩岸和亞太區域安定，國軍油料不需要編列這麼多。在高度壓力下，國軍仍夙夜匪懈，英勇保衛台灣安全，黨團給予國軍最高肯定，他也再次譴責中共機艦頻繁犯台

針對日前海巡艦艇險遭空軍誤擲，蔡適應說，空軍在演訓過程中沒有命中目標區，炸彈距離周遭警戒的船隻仍有一段距離；空軍事後詢問海巡艦艇，海巡署也回應彈著點距離海巡艦艇仍有一段距離，因屬於同一軸線，所以受到震波影響。

此外，有關國造潛艦規畫進度，蔡適應解釋，國防部預計9月完成船段組合、舉辦命名下水活動，待明年測評完後，才會有第二艘的相關規畫，當前文書作業已在進行，但明年才會規畫後年預算，整個管控期程都有一步一步去做。至於初級教練機未編列預算，蔡適應表示，因為初級教練機年限到2030年後，是否自行研發或採外購方式，國防部在內部討論中，還沒有結論，因此沒有明年編列預算的問題。

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