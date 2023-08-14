7-11門市還可搶購　「小綠綠制服悠遊卡」加開第2波預購

▲北一女中慶祝120年校慶，推出會唱校歌的小綠綠制服悠遊卡。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

台北市北一女中為慶祝120周年校慶，與悠遊卡公司合作發行「北一女中120th綠制服造型悠遊卡」，使用仿真布質，將北一女校服等比例縮小，而且嗶卡時還會唱出北一女校歌「為我女界增光耀」，今（14日）上午11時開賣，首批限量5千張，不到15分鐘就搶光，網路一片哀嚎，直呼：「比五月天門票還難搶」。悠遊卡公司稍早宣布即起開放第二波預購，再加碼1萬張。

北一女中今上午舉行120周年校慶倒數120日活動記者會，宣布和悠遊卡公司合作發行小綠綠制服造型悠遊卡，今上午11時起，在全台7-ELEVEN 門市iBon及博客來網站同步開放預購，結果15分鐘內實體門市和網站全數搶購一空，經悠遊卡公司緊急協調7-11開賣第2批1萬張小綠綠制服悠遊卡，提醒有意購買民眾，可以儘速前往全台7-ELEVEN 門市。

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悠遊卡公司表示，北一女小綠綠制服悠遊卡搶購超乎預期，首波預購不到15分鐘全部完售，預計9月16日陸續發貨；因為反應熱烈，今隨即開放第二波預購，預計12月28日前陸續寄出。第二波預購僅剩在全台7-ELEVEN 門市iBon還可搶購。

悠遊卡公司董事長林志盈表示，這次與北一女中合作，充分感受到北一女學生和校友的威力，還沒開放預購，就有好多親友請他幫忙搶購，這也是首度與學校合作開發出會唱校歌的版本，預購熱潮空前，已是近幾年最熱銷的悠遊卡造型卡，會努力與廠商溝通，希望可以繼續推出第二波、第三波預購，滿足所有北一女師生和校友的期待。