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銀行女主管帶3碩士兒聯誼！開未來媳婦條件「找不到就舉牌抗議」

許多人會靠聯誼找對象，但結果並非順利。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲有些人會靠聯誼找對象。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

要找到合適的另一半很不容易，更別說要共度餘生，因此不少人會選擇聯誼但結果並非一定滿意。曾有年薪300萬的科技新貴，指定另一半月薪只能3萬，其他還有堅持要高學歷的另一半，各式各樣的人都有。

桃園市中壢區美滿服務中心主任徐乃義向《三立新聞》透露，有一名高中老師帶台大博士班的女兒要找對象，唯一條件是另一半要有博士學位，而且高中必須是公立一流高中，因為他們無法接受基因不好。

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另外，有一名在銀行擔任高級主管的婦人，帶著3個分別是35歲、33歲及31歲，學歷皆為碩士的兒子，希望可以找到正緣，未來媳婦從公職、學歷、外在、口才等都需具備，還放話如果明年母親節找不到對象，就要到中心舉牌抗議。

每個人找對象的條件五花八門。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲不少人在尋覓對象時過於自我設限，反而讓婚姻之路受阻。（示意圖／翻攝自pixabay）

還有一名年收300萬的科技新貴，對國立大學碩士、年收180萬的金融業女主管沒興趣，反而希望可以安排年薪40萬上下（約3萬月薪）的女生，因為他認為年收180萬的這類女生一定是大女人主義、愛發號施令，所以敬而遠之。不只如此，還有年過40的女子，自認有凍卵，一定可以找到年輕男生；有外在條件普通的男生，要求對象要有明星臉，否則就要給負評。

對此，美滿服務中心主任徐乃義提醒，若抱著不切實際的幻想，甚至堅持「買方」的立場，結果可能找不到另一半，或造成失敗的婚姻。

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