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大陸 大陸焦點 特派現場

男童折斷蚊香擺滿地挨罵「太久沒被打」！成果驚呆2萬人：別動手

▲▼男童折斷蚊香排滿地。（圖／翻攝臉書、微博）

▲男童折斷蚊香排滿地，挨罵「太久沒被打」。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

有時候小朋友調皮搗蛋，總會讓父母氣得腦充血。不過，有名男童因為在家無聊，將盒裝的蚊香統統折斷，擺在地上玩耍，因而挨罵「太久沒被打」，沒想到成果曝光後，卻讓2萬人震驚，更是直言「千萬別動手」，這名男童以後可能是名偉大的藝術家。

近日有網友在「爆廢1公社」上傳數張照片，畫面中有名男童手上拿著一盒蚊香，裡面的螺旋狀蚊香卻被他拿出來折斷，還擺了一地，讓人氣得喊「太久沒有被媽咪打」。

從照片當中可以看見，男童手中拿著一盒蚊香，地上則到處都是殘骸，但這些曲線卻排成了各種不同的形狀，每個造型都十分可愛，令人捨不得掃起來。

▲▼男童折斷蚊香排滿地。（圖／翻攝臉書、微博）

▲男童折斷蚊香排滿地，可愛的模樣令人感到震驚。（圖／翻攝臉書、微博）

2萬社團成員看完照片後，感到十分震驚，同時不斷留言狂勸，「很厲害！！蚊香沒多少錢就可以發現小孩的天份，很划算啊」、「這不能打，太有才了！想像力豐富！這小孩耐心夠！蚊香便宜！在買就有」、「用一盒蚊香發現孩子的天份，這個投資值得了」、「不該打，而且才多少錢的蚊香，應該要慶幸自己有這樣的孩子，而不是打掉孩子的天份！」

事實上，到網路上搜尋，可以發現這名男童並非台灣人，而這些充滿創意的蚊香作品同樣在大陸網路上引起討論，不少大陸網友也對於男童的作品感到意外，同樣出言稱讚「一個個的都好傳神呀」、「怪好看的」、「還別說，很有意思」、「我也玩過，咋玩不出這種花樣」，對於男童的藝術創作十分滿意。

 
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