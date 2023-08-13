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超幸運！男刮刮樂中1.6萬　「加碼包整本」再賺3000萬

超幸運！刮刮樂中1.6萬　男「加碼包整本」再賺3000萬

▲美國男子中獎後加碼買了整本刮刮樂，結果真的刮中百萬美元大獎。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

好運來了真的擋不住！美國加州男子旺查（Vang Cha）最近買刮刮樂中了500美元（約新台幣1.6萬）後，決定「加碼」繼續拚買下整本刮刮樂，沒想到真讓他刮到100萬美元（約新台幣3190萬）大獎。

據《CBS》報導，住在加州首府沙加緬度（Sacramento）的旺查，平常不癡迷彩券，當天卻突然決定花30美元（約新台幣957元）買張「200xScratchers」試手氣，還真的試出500美元好運氣，接著又做出他平常不會出現的舉動，買下整本約30張的刮刮樂。

不過，由於旺查要先上班而沒有當場刮完，但幸運之神並沒有因此遺棄他，他下班刮完20張後繼續回家刮，並在最後幾張刮出100萬美元的彩券，讓他當場驚呆。

不敢置信的旺查，直到再拿APP掃描才相信真的中獎，他表示，會將這筆天降財富用於投資。彩券公司則透露，最近幾天還有好幾個跟旺查一樣一夜晉升百萬富翁的玩家，且其中還有2人瓜分了「Set for Life Scratchers」2000萬美元（約新台幣6.3億）的獎金。

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