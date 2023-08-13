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帶小孩溜滑梯赫見「18禁」　家長傻眼騙孩：有蟑螂太可怕了

▲有家長在德美公園撞見情侶交纏連結，議員賴清美前往察看。（圖／議員賴清美提供）

▲有家長在德美公園撞見情侶交纏連結，議員賴清美前往察看。（圖／議員賴清美提供）

記者唐詠絮／彰化報導

超扯！有家長帶著小孩進和美鎮德美公園，要去溜滑梯，赫然看到有一對中年男女旁若無人躺在溜滑梯旁，交疊的畫面讓家長看得傻眼，立馬把孩子拉離現場，只能無奈向小孩解釋「那邊有蟑螂太可怕了」，引發網友熱議，議員賴清美得知後，直呼「離譜」，呼籲警方加強巡邏，還給小孩一個正常遊憩空間。

▲有家長在德美公園撞見情侶交纏連結，議員賴清美前往察看。（圖／議員賴清美提供）

▲有家長在德美公園撞見情侶交纏連結。（圖／翻攝自臉書「和美幫幫」）

德美公園開闢面積1.36公頃，為和美鎮都市計畫區內佔地最廣的公園綠地，因園區內設施老舊、地形起伏過大、動線規劃不良、缺乏開闊視野之綠地空間等因素，導致使用率低，成為治安死角，2017年改建後，成為一個遊憩的新去處。

▲有家長在德美公園撞見情侶交纏連結，議員賴清美前往察看。（圖／議員賴清美提供）

▲有家長在德美公園撞見情侶交纏連結，議員賴清美前往察看。（圖／記者唐詠絮翻攝）

有家長在臉書「和美幫幫」匿名po文，前天他帶著小孩前往德美公園，看到溜滑梯下方大片的沙坑旁已經多了一盞燈，感覺更亮了，想過去玩溜滑梯，結果他走過去的時候，差點沒嚇死，還解釋「不是命案現場的那種躺，是不好說的那種躺」，立馬把小孩拉走，小孩一頭霧水的問「為什麼不能玩」，他只能解釋「有蟑螂、太可怕了」。

▲有家長在德美公園撞見情侶交纏連結，議員賴清美前往察看。（圖／議員賴清美提供）

▲有家長在德美公園撞見情侶交纏連結，議員賴清美前往察看。（圖／議員賴清美提供）

Po文一出，引發不少網友留言，「只要你不尷尬，尷尬的一定是別人」、下次買爆米花坐著欣賞」、「商機無限、來賣衛生紙」，也有網友稱讚「雖然前身是公墓但現在設施超棒」、不過「沙坑附近狗貓也很多」。

賴清美議員得知公園有情侶在做「超連結」的事情後，立即前往公園視察，發現公園內現在整頓的很好，也有民眾在園內散步，沙坑溜滑梯周遭有貓駐足，她同時提醒民眾，公園是提供給鎮民小孩公共休閒遊憩場所，呼籲警方應加強巡邏。

▲有家長在德美公園撞見情侶交纏連結，議員賴清美前往察看。（圖／議員賴清美提供）

▲德美公園內燈火通明還有人在打球。（圖／議員賴清美提供）

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