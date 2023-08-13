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緊繃感纏身！你的內在小孩要跟你說什麼？抽1張牌看「快樂指引」

▲▼心理師蘇絢慧與插畫家施暖暖合作「內在小孩快樂牌卡」。（圖／女人迷提供）

▲心理師蘇絢慧與插畫家施暖暖合作「內在小孩快樂牌卡」。（圖／女人迷提供）

文、圖／女人迷

作為大人，我們花許多時間關注外在世界的變化，常常忘記自己的內在世界有多麽珍貴。先跟著我們一起深吸，再深吐，用一個深呼吸開啟今日份快樂練習。

從下圖 A～D，選張內在小孩快樂牌卡，看看你的內在小孩，今天想傳遞什麼樣的訊息給你？

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▲▼內在小孩抽牌。（圖／女人迷提供）

●給選A的你

▲▼內在小孩抽牌。（圖／女人迷提供）

今天是個練習放鬆的好日子！試試以輕鬆的心情，來迎接、看待你的工作或生活，轉換一種態度與視角，或許感受就此不同！

或許你可以給自己預約一場舒壓按摩，讓身心全然放鬆，只需要好好在乎自己、接受自己。又或許，可以對鏡中的自己給予最溫暖的讚美，每日你是最愛自己的第一人，並試著用筆記寫下日常裡的感謝與幸福，你會看見生活裡更多愛的片刻。

●給選B的你

▲▼內在小孩抽牌。（圖／女人迷提供）

此時此刻，從例行性與重複日常中的安定感跳脫出來，給自己一點跳脫常軌的小行動，尋找一個生活中的驚喜吧！也許是一首音樂、一道料理、一本書，抑或給自己一點新體驗，邀約一個許久不見的朋友，盲選一家未曾去過的餐廳，或者做一件你勾勒很久但沒有實際嘗試的事！

將換個角度看生活，讓你的生活更加豐富多彩！無須擔心成果是否如你所願，因為光是實踐的本質就已成功。

●給選C的你

▲▼內在小孩抽牌。（圖／女人迷提供）

今天不妨給自己多點關愛和支持！給自己一段獨處時光，播放喜歡的音樂，弛放細膩的感官，跟著音樂輕輕哼，讓身體隨節奏搖擺，再更進一步，找一個你感覺安全的空間，盡情地說出你想說的話，細心聆聽自己的心聲，建立內心平靜和安全感。

就像在無人之境，釋放潛藏在你體內的聲音，找回你聲音的真實樣貌。當有安全感時，才能更自由地探索世界、展現自我！

●給選D的你

▲▼內在小孩抽牌。（圖／女人迷提供）

無論這周如何，請記住生命裡，有許多令人倍感溫暖的事物，值得你珍惜。

原來的你，就是完整與美好的，你只是很久沒看見。從今天開始試著每天寫下一件你擁有的事，並且感謝它，比如感謝早晨的陽光，帶來好天氣與好心情，感謝與重要的人們，一起共度的美好時光。讓你已經擁有的一切，帶你去往整個世界。記得讓心中這份溫暖延伸到日常當中，持續到未來吧！

★本文由女人迷授權轉載，「內在小孩快樂牌卡」由女人迷發起，結合諮商心理師蘇絢慧的專業引導建議與心理科學，以及插畫家施暖暖的療癒畫作，我們將透過牌卡練習，幫助你在體內培養一個自我照顧的環境，擁抱情感健康的未來。

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內在小孩女人迷蘇絢慧

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