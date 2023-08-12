越南茶假冒台灣茶10倍賣　狂撈2429萬！黑心「頭等獎」茶農被判刑

▲▼ 頭等獎茶農竟以越南茶混充台灣茶圖利。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者白珈陽／台中報導

台中福氣茶葉負責人詹東龍和妻子吳雅玲，2019及2022年還獲得阿里山春季比賽頭等獎，不料，2人竟被查出以低價購買146元的「越南茶」包裝成「台灣茶」後，再以每斤800到1500元販售，賺取10倍暴利。台中地院依共同犯販賣假冒食品罪，將詹男、吳女各判處1年6月、1年3月徒刑，不法所得2429萬元沒收，可上訴。

起訴書指出，詹姓男子（49歲）和吳姓妻子（44歲）開設福氣茶業公司，以實體茶行對外銷售茶葉。為了降低成本牟利，從2018年1月起，兩人買進每斤146元至260元的越南茶後，將茶以75公克至300公克不等重量，裝入標示為「臻藏阿里山高山茶」、「台灣茶選杉林溪龍鳳峽高山茶」、「阿里山特色茶」、「凍頂烏龍茶」、「台灣阿里山茶」、「阿里山高山茶」等包裝，在實體門市銷售，並佯稱茶行里全部都是台灣茶，以每斤800到1500元價格賣出。

諷刺的是，福氣茶葉公司還多次獲得阿里山春季比賽頭等獎，後因農委會派員購買「臻藏阿里山高山茶」抽驗後，詹、吳的犯行才曝光，檢方以平均每斤1000元計算，認定該茶行直到去年6月22日被查獲為止，不法獲利逾2000萬元。

檢方指出，福氣茶葉涉嫌將越南茶假冒台灣茶，賣給不知情廠商圖利，獲利2869餘萬，將負責人詹男、妻子吳女，依涉商標法、詐欺、食安法起訴。

台中地院審理，認不法所得為2429萬8887元，宣告沒收，並共同犯販賣假冒食品罪，判詹男1年6月徒刑，吳姓妻子1年3月徒刑，全案還可上訴。