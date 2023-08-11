7監所買到不合格防彈背心　惡劣廠商不認錯！檢請求重判

▲矯正署7個監所機關採購防彈背心，廠商用其他文件混充蒙混驗收，堅稱防彈係數合格。上為示意照，無關本案。（圖／路透社）

記者劉昌松／台北報導

尚極實業負責人林聖哲為了取得矯正署7個監所的防彈背心採購案，拿父親公司過去送驗合格的文件，藉此混充通過驗收，不法獲利119萬3780元，台北地檢署指揮廉政署偵辦時，林聖哲仍打死不認防彈背心品質不佳，北檢花10多萬元將背心送到美國專業機構測試確認未達標準後，11日依詐欺罪起訴林，請求法院從重量刑。

起訴指出，矯正署台中看守所等7個監所單位，在2020年8月到12月間，辦理備用的防彈背心採購案，總計要採購181件，標案規範要有防彈纖維來源證明、專業實驗室測試報告、內外趁材質的檢驗證明文件，且防彈性能測試，要達到0101.06的ⅢA等級標準。

但林聖哲不想花錢花時間送驗，就拿父親林樹雄先前以光研公司，取得國安局、警政署防彈背心標案的合格文件，混充為自己尚極實業的防彈背心驗收文件，佯裝成向韓國曉星公司購買的防彈纖維製成防彈背心，交給監所使用。

廉政署接獲線報後，由台北地檢署檢察官指揮搜索偵辦，查到相關文件造假，林聖哲仍堅稱自己賣的防彈背心符合採購規範，卻又不願自行送驗證實辯詞，由於國內能做到的防彈係數測試只到0101.04，北檢只好循《政府採購法》，花了10萬多元公帑，耗費時間與可以做到0101.06等級測試的美國業者締約並等候結果。

檢察官黃聖認為，林聖哲為了經營公司利潤極大化，而罔顧執法人員生命安全的心態，惡性重大，且犯後態度不佳，請求依詐欺等罪，對林聖哲從重量刑。