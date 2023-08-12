分析／當局者迷！　郭台銘歹戲還能拖棚多久？

▲郭台銘。（圖／記者呂佳賢攝）

郭淑敏／台北報導

所謂「一鼓作氣、再而衰、三而竭！」鴻海集團創辦人郭台銘要參選總統已面臨到了這個困境！ 當一直處於「拉弓又不射箭」的狀態，試問「這不是歹戲拖棚，什麼才是歹戲拖棚」呢？

郭台銘想選總統之心甚為殷切，即使他最親近的家人都不希望他選，他還是雖千萬人吾往矣。既然要選總統，就必然想要選贏，沒有人想當獨孤求敗，但是以目前情勢來看，郭台銘一旦參選總統，四腳督無疑就是保送民進黨總統參選人賴清德當選，如此必輸之局，還會落下罵名，郭台銘又為要何如此執著呢？

郭台銘自嘲自己是政治素人，此話確實不假，因他早已陷入「當局者迷」的泥淖中。

郭台銘現階段所自認的憑藉，無非就是某些國民黨地方派系的支持，而這些派系中人之所以會站在郭台銘身邊，一來郭還沒有真正宣布獨立參選，黨紀有模糊空間；二來郭本身有著龐大資源，強大鈔能力，因此就形成了一種各取所需的關係。

然而如此的共生關係是脆弱且不穩定的，在國民黨全代會之前，換侯聲浪從未斷過，國民黨內亂，正是郭台銘的好時機，所以地方派系自會靠攏郭。但是當侯友宜正式獲得提名，侯的民調也慢慢往上走時，藍營小雞就很難再三心二意，尤其這幾天侯友宜到中南部勤走基層，黨提名的立委參選人幾乎亦步亦趨，這一幕幕場景，看在擅於觀風向的地方人士眼中，自然會有不同的盤算。

挺郭的彰化縣議長謝典林就是一個指標性人物。雖然他日前退黨，但不是要去挺郭台銘獨立參選，而是希望能夠促成郭與民眾黨總統參選人柯文哲合作。不過柯文哲已明確表態，他會以總統參選人身份選到底，顯然要斷了「郭柯配」 的路，既然郭柯無法搭檔，謝也講得很清楚，郭選總統不會贏，而這樣的想法必然存在於多數派系領袖心中，因為沒有必要把整個派系的未來全賭在一個第4名的總統參選人身上。

所以郭台銘前兩場主流民意大聯盟的造勢活動，看得出來支持者消風的很快，媒體甚至還拍到，當郭台銘還在台上講話時，台下的群眾就走掉不少人了，空椅很多，可見已現動員疲態了。

其實郭台銘遲遲不對參選與否表態，目的就是要吊所有人胃口，讓自己持續保溫中，但如果他的民調高到足以威脅賴清德，此舉或還有效果，可是如今在「下架民進黨」的大纛下，藍白不合已很難當選了，郭台銘真的再參一腳，只會被視為攪局者，所以最後就算他真的宣布參選，也會因正當性不足，可能只有一天的新聞效應而已。

相較三位藍綠白參選人，郭台銘是有時間壓力的，因為柯文哲不跟他搭檔，他拿不到民眾黨的門票，真要選，唯有9月17日宣布採連署一途，所以這天是一個分水嶺，但是不是會走到這一天，對郭台銘而言，變數還是很大。