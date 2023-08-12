台南廟口開講驚見80歲親阿姨現身相挺　盼侯友宜勇往直前

▲侯友宜台南廟口開講，親阿姨（深灰色洋裝）及親戚現身支持 。（圖／記者崔至雲攝）



記者崔至雲／台南報導

國民黨總統參選人侯友宜今（12）日一早前往台南興濟宮進行廟口開講，現場湧現上百名民眾，氣氛熱絡。其中，更驚見侯友宜80歲阿姨及表姐、表哥到場為侯友宜支持，侯友宜阿姨更開心表示，今天一早就從家出發，希望給侯友宜支持，要給他信心，讓他之後的選戰之路一路順利。

侯友宜今早參拜大觀音亭興濟宮並進行廟口開講，台南立委謝龍介，及立委參選人王家貞、姚正玉、陳以信也到場支持。

在台南前議員謝龍介先進行短講時，侯友宜坐在台下聽，過程中有一位身穿深灰色洋裝的婦女坐到侯的旁邊低聲兩句，侯也不時拍拍她，兩人有說有笑，經記者了解後發現，此人正是侯友宜的親阿姨。侯友宜後來上台時也大方表示，今天住在台南的80歲阿姨，以及姑姑、表哥、表姐也特別來支持他，他感到很開心也感謝。

會後，侯友宜阿姨向記者表示，前幾天得知侯友宜要來台南，就相約親戚一起來支持，自己是住在台南北區，其他親戚有從南區、東區一起前往，對於侯友宜的選情他們感到非常有信心，不擔心目前民調落後，同時也希望侯友宜帶著他們家人的支持勇往直前，最後一定贏得勝選。

