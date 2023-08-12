豬圈變身「小豬涼亭」　台南大崎村落創藝基地獲建築獎肯定

▲大崎村落創藝基地獲建築園冶獎肯定。（圖／農村水保署提供）

記者楊惠琪／台北報導

農業部農村發展及水土保持署與台灣城鄉藝農實踐協會、大崎社區發展協會合作改造位於台南市官田區的大崎村落，改善街道基礎設施、活化空屋廢墟為遊戲小島，把閒置的豬圈變身為「小豬涼亭」，成為宜居宜遊的農村遊樂場，今年榮獲建築園冶獎公共建築景觀類獎項肯定。

大崎村落創藝基地執行長林建叡表示，大崎村落是常住人口不到200人的淺山聚落，青年回留團隊已駐村陪伴在地超過11年，當年以荒廢中山堂改造兒童藝術圖書館為緣起，陸續將頹圮的廢墟空屋，活化為古厝主題遊戲空間，以「村是遊戲小島」理念營造多種遊程體驗。

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農村水保署台南分署長邱啟芳說，大崎村落創藝基地以既有巷道鋪面、古厝圍牆、教室結構強化等基礎設施著手改善，提供更舒適安全的活動空間，也重新改造既有豬圈變身小豬涼亭；過去雜亂的農藝市集廣場經過整理，新增充滿在地特色的黑香芒果過磅意象，還有可抵擋南部熱情陽光的遮陽帳棚，與緊臨的古厝、窯烤教室串聯成大範圍的活動遊憩空間。

農村水保署長李鎮洋說，大崎聚落串聯芒果產業、遊戲體驗及農產工藝展售，營造十多處充滿特色的體驗據點，為曾經沒落的農村注入源源活水，正值暑假，適合安排親子旅遊行程。體驗活動預約可上大崎村創藝基地粉絲專頁查詢。

▲閒置廢棄豬圈變身小豬涼亭。（圖／農村水保署提供）

