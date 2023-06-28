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嘉義市KANO遊客中心　獲2023建築園冶獎

▲▼ 嘉義市KANO遊客中心獲2023建築園冶獎肯定 。（圖／嘉義市政府提供）

▲▼ 嘉義市KANO遊客中心獲2023建築園冶獎肯定 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市政府以設計導入城市治理，並以建築成就都市之美。素有「建築界奧斯卡獎」美譽的建築園冶獎，日前揭曉2023年獲獎名單，嘉義市於2022年11月正式完工營運的「KANO遊客中心」，繼2021年「步行散策，樂活水岸」獲獎後，再度斬獲公共建築景觀類獎項，為嘉義市文化新絲路旅遊軸帶，再度添上亮眼的新地標。

▲▼ 嘉義市KANO遊客中心獲2023建築園冶獎肯定 。（圖／嘉義市政府提供）

市府觀光新聞處張婉芬處長表示，感謝今(2023)年度建築園冶獎9位專業評審對於KANO遊客中心的肯定，作為嘉義市首座的遊客中心，內部設施與空間完全針對遊客需求打造，包含公廁、無線上網、文宣索取、輪椅借用、行動裝置充電、哺集乳室、電子式寄物櫃與多媒體播放；整體建築立面造型更融合嘉義市木都意象，採用塑木山型意象作為外牆裝飾主題，建物採雙內斜不對稱屋頂設計，線條簡潔俐落，宛若一隻展翅的蝴蝶，象徵著嘉義市觀光發展蓄勢待發，飛向新的里程碑。

▲▼ 嘉義市KANO遊客中心獲2023建築園冶獎肯定 。（圖／嘉義市政府提供）

張婉芬處長進一步說明，「KANO遊客中心」由交通部觀光局補助，總建築經費為新臺幣1,000萬元，總坪數位於嘉義市KANO園區入口，鄰近嘉義公園、射日塔、嘉義市史蹟資料館、星光滑草場、市立棒球場、樹木園、建國二村市地重劃等重要居住與休憩節點，此外，遊客中心內也有販售嘉大農特產品、知名伴手禮及各式消暑冰飲品，「食宿遊購行」一點到位，絕對是外地遊客造訪嘉義市時最好吃、好玩、好逛、好買的展示櫥窗。

▲▼ 嘉義市KANO遊客中心獲2023建築園冶獎肯定 。（圖／嘉義市政府提供）

觀光新聞處表示，KANO遊客中心，自啟用以憑藉著極具特色的建築外型與完善的服務機能，成為嘉義市最夯的特色地標及打卡熱點之一，每逢周六日或連續假期，人潮絡繹不絕，在google評論累計134則留言中，更獲得了4.9顆星的超高評價，歡迎全國各地遊客利用端午連假來嘉，造訪這座濃縮了嘉義市人文地產景的展示櫥窗，品味建築與嘉義市「木都」相呼應的設計語彙及氛圍。

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