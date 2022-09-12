2022建築園冶獎成績揭曉　南投3社區獲文化景觀類獎

▲南投縣三社區獲2022建築園冶獎肯定，圖為平林社區領獎。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

2022年「建築園冶獎」成績日前揭曉，在桃園以南13個縣市公、私部門參賽單位中，南投縣草屯鎮平林社區「竹管心．纍仔情境改善計畫」、埔里鎮南村社區「南村社區可食地景環境營造工作」以及水里鄉頂崁社區「桂花巷陶瓷藝術廊道」，都獲得社區文化景觀類獎項的肯定。

縣府表示，草屯鎮平林社區早期推動水土保持局窳陋空間改善與巷弄美學營造，自106年起投入農村再生計畫，陸續將許多角落空間改善美化，2021年首次以「雙十吊橋入口意象」參與建築園冶獎就獲獎；今年度提報「竹管心．纍仔情境改善計畫」的主題營造休憩空間，邀請有建造竹橋與纍仔經驗的耆老劉火明現場指導，以及書法家柯耀東大師題字「竹管心纍仔情」，充分展現社區文化氣息，重現當年出入社區渡河的景象，再度獲獎。

▲南投縣草屯平林社區以「竹管橋與纍仔」主題二度獲建築園冶獎。（圖／南投縣政府提供）

埔里南村社區理事長黎玉微則指出，社區擁有豐富生態資源，與鄰近木生昆蟲館亦配合多年，考量社區永續發展的精神，決定用可食地景營造的手法，採用「與蝶共餐、與昆蟲共食」的五感體驗，以及珍惜水資源「水撲滿」的理念，加強連結社區的共享資源，以提昇社區居民及外來訪客對生態、環境維護的認知。

縣府另指出，頂崁社區通過農村再生計畫後，持續以陶藝文化為主題發展社區，培訓在地陶藝師資，並研發專屬頂崁的陶藝伴手禮，而社區環境改善也融入陶瓷意象；本次獲獎的「桂花巷陶瓷藝術廊道」位於水里鄉最美的超商「苒冉蒔日」旁，將原本雜亂空間變身成數十公尺的陶瓷藝術廊道，漫步於廊道中欣賞陶藝及陶板拼貼彩繪，兼具文化風雅及童趣。