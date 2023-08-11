　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

釋憲判決再替毒販鬆綁！　販賣第1級毒品無期徒刑起跳違憲

▲司法院外觀▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲司法院外觀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

《毒品危害防制條例》規定，販賣第一級毒品的法定刑為死刑或無期徒刑，司法院大法官1999年釋字第476號解釋宣告此罪法定刑不違憲，但時隔24年，大法官再度受理毒販聲請釋憲，今以憲法法庭112年憲判字第13號判決，宣告對於「情節極為輕微、顯可憫恕個案」，一律以無期徒刑為最低法定刑的規定違憲，在此範圍內除應變更釋字476號意旨，相關機關更應從即日起2年內修法，而修法完成前，法院審理涉犯此罪且情輕法重個案，得依本釋憲判決再減刑1/2。

今宣告的釋憲判決，是司法院長許宗力就任7年來，第6次變更先前大法官解釋內容，也是第2次針對《毒品危害防制條例》做出應修法減刑的解釋意旨。2020年釋字第790號解釋認為，違法栽種大麻但僅供自己吸食的犯行，依當時法定刑一律從5年徒刑起跳，即使動用情堪憫恕減刑為2年半，仍無法獲得緩刑，欠缺考量實際案情輕重的彈性，不符合罪刑相當原則與比例原則。

釋字第790號解釋宣告當時《毒品危害防制條例》第12條處罰栽種大麻製毒的規定違憲，此一解釋被譏為大法官替吸毒犯減刑，並被質疑司法干涉國家刑事政策的立法形成自由，但大法官解釋具有不可違逆的效果，立法院後來三讀通過增訂供自己施用而栽種大麻的處罰條文，法定刑為1年以上7年以下徒刑。

本件聲請釋憲的主體為《毒品危害防制條例》第4條第1項，規定「製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑」，最初共收集約2500人聲請個案，最後僅8人的聲請案納入解釋範圍，其中3人是現職法官，聲請理由主要為不論犯罪情節類型與輕重，一律以無期徒刑為最低法定刑，即使符合自白、供出毒品來源因而查獲正犯或共犯以及情堪憫恕3種法定減刑事由，最低只能減到2年6月徒刑，仍無法緩刑，聲請的素人認為過重，聲請的法官認為判不下去。

大法官召開憲法法庭審理，今以112年憲判13號判決宣告，立法者基於防制毒品危害目的，一律以無期徒刑為最低法定刑，雖屬政策考量，但對於無犯罪前科、販毒次數少、數量低、金額不高以及並非主謀等「情節極為輕微，顯可憫恕個案」，縱然以情堪憫恕減刑「仍嫌情輕法重」，已抵觸比例原則、不符罪刑相當原則。

1999年時任司法院長翁岳生與同期大法官，認為「製造、運輸、販賣行為乃煙毒禍害之源」，更具有暴利特質，「利之所在，不免群趨僥倖」，對於此等行為以特別立法嚴厲規範，乃維護國家安全、社會秩序及增進公共利益所必要，「當已符合比例原則」，因此以釋字第476號解釋，宣告《毒品危害防制條例》第4條第1項明訂死刑或無期徒刑的法定刑不違憲。

而今天憲法法庭112年憲判13號的判決特別指出，在「情節極為輕微，顯可憫恕個案」範圍內，變更釋字第476號解釋的意旨，且相關機關應從即日起2年內，依本判決意旨修法，修法完成前，法院審理觸犯販賣第一級毒品之罪而符合前揭情輕法重個案，除依情堪憫恕規定減刑，另得依本判決意旨再減輕其刑至1/2。

憲法法庭不僅把本件釋憲判決列為修法過渡期間的毒販減刑事由，更「建議」檢討《毒品危害防制條例》第4條第1項，改善僅以死刑或無期徒刑做為法定刑而過度僵化情形，視案情輕重分別訂定不同刑度處罰。

媒體質疑憲法法庭本件判決是否與國家掃毒政策背道而馳，憲法法庭書記廳廳長許辰舟表示，大法官肯定立法者的判斷，但以無期徒刑為最低法定刑過於僵化，不能單從「重刑化」的角度思考，大法官因應社會價值或情勢做必要修正，是進步的象徵，也是讓《憲法》繼續發揮規範效力的重要機制。

ET快訊
勞工薪資平均48K　專家：只買得起562萬的房
重機騎士遭猛撞身首分離亡！女駕駛落跑：想早點回家
陸團客來台旅遊解方　總統府拋：從「第三地來台觀光」優先實施
生人迴避！彰化今晚「送肉粽」　路線曝光
四川11大媽堅持「水上跳廣場舞」較美！10秒後全被大水沖走釀
周末還有雷陣雨！　「朵拉」最快明成8號颱
年輕女食腦變形蟲奪命　桃園3泳池業者複查不合格挨罰

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

釋憲判決再替毒販鬆綁！　販賣第1級毒品無期徒刑起跳違憲

23歲重機騎士遭猛撞！「身首分離」慘死　女駕駛落跑：想早點回家

線西今晚送肉粽路線曝光！生人迴避　彰化5個月內12場

身障者停「殘障車位」挨罰！打官司抗罰又吞敗　原因竟是因為機車

快訊／高雄民宅火警！疑地下室電線走火竄1樓　屋主夫妻送醫　　

「阿宏3.0」女研究生神似李多慧　驚魂過後找妹妹繼續遊高雄

香港遊客墾丁南灣游泳「被潮流捲到外海」　受訓消防員緊急救援

快訊／「88會館首腦」郭哲敏涉洗錢217億　法院裁定羈押禁見

快訊／午後強降雨　板橋大觀地下道「積水半個輪胎」封閉

手遊《魔力寶貝M》營運3年就結束！玩家砸35萬買道具打水漂怒告

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

師秀特殊才藝把「8→啵」　完美唸完順口溜學生驚呼

茵聲曝分手劉書宏主因「我心眼太小」！　遭小S逼問「他劈腿？」：跟大家都友好

IDF戰機引擎起火迫降　空軍：飛行員處置得宜

豪雨衝擊雙北「水淹半輪高」　民眾、員警冒雨推車畫面曝

阿金進籠當模特兒「以為被關」　頭低低眼神逐漸哀怨...媽笑翻

釋憲判決再替毒販鬆綁！　販賣第1級毒品無期徒刑起跳違憲

23歲重機騎士遭猛撞！「身首分離」慘死　女駕駛落跑：想早點回家

線西今晚送肉粽路線曝光！生人迴避　彰化5個月內12場

身障者停「殘障車位」挨罰！打官司抗罰又吞敗　原因竟是因為機車

快訊／高雄民宅火警！疑地下室電線走火竄1樓　屋主夫妻送醫　　

「阿宏3.0」女研究生神似李多慧　驚魂過後找妹妹繼續遊高雄

香港遊客墾丁南灣游泳「被潮流捲到外海」　受訓消防員緊急救援

快訊／「88會館首腦」郭哲敏涉洗錢217億　法院裁定羈押禁見

快訊／午後強降雨　板橋大觀地下道「積水半個輪胎」封閉

手遊《魔力寶貝M》營運3年就結束！玩家砸35萬買道具打水漂怒告

快訊／18:24高雄市發生規模4.2地震！深度僅5公里　最大震度3級

快訊／11縣市豪大雨特報！對流旺盛雨彈狂炸　最新警戒區域曝

確診後首度亮相！盧秀燕抱病出席「女性縣市長聯盟」　曝身體現況

旅行業「不爽沒陸客」嗆上街　陸委會：陸方一再拒絕我方提議

2023世界客家博覽會開幕　張善政：歡迎來桃園體驗客家文化

樂天桃猿找高塩將樹等3位自培投手　沈鈺傑談善化左投潛力

陳建仁：開放旅外陸客優先來台觀光　近期定案

客機高空急墜10秒！乘客「像坐雲霄飛車」狂禱告　離海面剩230公尺

「一周規定愛愛3次」沒達標...老公暴怒！人妻哭：壓力很大

富二代朋友邀請當伴娘！女見「先付32萬」條件超心寒　結局曝光

陸女坐按摩椅「頭髮被絞」　痛到崩潰不斷哭號：救我

社會熱門新聞

阿宏3.0！正妹女研究生約遊高雄被丟包

即／馬國畢酒駕「新北一路開回南港」　酒測值曝

北屯色男「求哄睡」她心軟入房　慘遭性侵3次

即／貢寮貨櫃車碰撞機車！　騎士「鮮血流滿地」慘死

幼兒園男師染指6女童　園長護淫兒：被警刑求逼供

內湖少女墜防火巷搶救不治　父母淚崩無法接受

快訊／馬國畢道歉了！　90度鞠躬

外送員酒駕騎新車　它秒變2年中古車

即／北市內湖「15歲少女墜樓」！　無呼吸心跳送醫搶救

即／男倒新北自行車道全身血亡！機車在橋上

正妹刺青師遭男友家暴癱瘓臥床

苗栗外籍性工作者染愛滋　衛生局籲尋芳客快篩檢

錢帥君男友「女密友」自稱老闆娘供內帳　政商剉咧等

馬國畢酒駕遭攔查畫面曝！坦承餐敘喝威士忌　

更多熱門

相關新聞

罰幽靈人口被疑限制遷徙自由　憲法法庭：不違憲

罰幽靈人口被疑限制遷徙自由　憲法法庭：不違憲

中華航空企業工會理事長劉惠宗與會員趙剛、朱良駿，挺工會秘書長朱梅雪角逐2018年桃園市長選舉，劉男3人從外地遷戶口到選區並投票支持，因此被當成「選舉幽靈人口」、依妨害投票正確罪各判刑3月定讞，3人主張公職選舉處罰「幽靈人口」的規定侵害人民參政權與遷徙自由，聲請釋憲，司法院大法官召開憲法法庭審理，今判《刑法》妨害投票正確罪3項條文均不違憲。

電影廣告片播9分鐘太久　業者挨罰6萬

電影廣告片播9分鐘太久　業者挨罰6萬

製藥失火卻見K他命　製毒集團曝光

製藥失火卻見K他命　製毒集團曝光

吳景欽／#MeToo與兩號憲法判決

吳景欽／#MeToo與兩號憲法判決

檢察官搜索律師事務所 部分違憲

檢察官搜索律師事務所 部分違憲

關鍵字：

毒品危害防制條例釋憲憲法法庭大法官解釋

讀者迴響

熱門新聞

馬傑森前女友「被讚比林襄正」　本人首發聲！

台鋁秀泰影城停業　商場怒控：欠數千萬

真的掰了！花旗宣布「刪除粉絲團」

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

阿宏3.0！正妹女研究生約遊高雄被丟包

即／馬國畢酒駕「新北一路開回南港」　酒測值曝

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

18歲高中生繼承爺爺房產！為買機車半價賤賣

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

他送飲料幫插吸管　被女同事偷倒掉

14歲網紅Lil Tay沈默一天：被駭

台妹港鐵月台換衣秀爆乳！　身分曝光「私照超有料」

今年鬼月非常兇！命理師點名3星座個性不改易出事

「這1年出生的人」吃牛肉會衰！她算命傻了

北屯色男「求哄睡」她心軟入房　慘遭性侵3次

更多

最夯影音

更多
真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴
遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面