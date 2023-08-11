釋憲判決再替毒販鬆綁！　販賣第1級毒品無期徒刑起跳違憲

▲司法院外觀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

《毒品危害防制條例》規定，販賣第一級毒品的法定刑為死刑或無期徒刑，司法院大法官1999年釋字第476號解釋宣告此罪法定刑不違憲，但時隔24年，大法官再度受理毒販聲請釋憲，今以憲法法庭112年憲判字第13號判決，宣告對於「情節極為輕微、顯可憫恕個案」，一律以無期徒刑為最低法定刑的規定違憲，在此範圍內除應變更釋字476號意旨，相關機關更應從即日起2年內修法，而修法完成前，法院審理涉犯此罪且情輕法重個案，得依本釋憲判決再減刑1/2。

今宣告的釋憲判決，是司法院長許宗力就任7年來，第6次變更先前大法官解釋內容，也是第2次針對《毒品危害防制條例》做出應修法減刑的解釋意旨。2020年釋字第790號解釋認為，違法栽種大麻但僅供自己吸食的犯行，依當時法定刑一律從5年徒刑起跳，即使動用情堪憫恕減刑為2年半，仍無法獲得緩刑，欠缺考量實際案情輕重的彈性，不符合罪刑相當原則與比例原則。

釋字第790號解釋宣告當時《毒品危害防制條例》第12條處罰栽種大麻製毒的規定違憲，此一解釋被譏為大法官替吸毒犯減刑，並被質疑司法干涉國家刑事政策的立法形成自由，但大法官解釋具有不可違逆的效果，立法院後來三讀通過增訂供自己施用而栽種大麻的處罰條文，法定刑為1年以上7年以下徒刑。

本件聲請釋憲的主體為《毒品危害防制條例》第4條第1項，規定「製造、運輸、販賣第一級毒品者，處死刑或無期徒刑」，最初共收集約2500人聲請個案，最後僅8人的聲請案納入解釋範圍，其中3人是現職法官，聲請理由主要為不論犯罪情節類型與輕重，一律以無期徒刑為最低法定刑，即使符合自白、供出毒品來源因而查獲正犯或共犯以及情堪憫恕3種法定減刑事由，最低只能減到2年6月徒刑，仍無法緩刑，聲請的素人認為過重，聲請的法官認為判不下去。

大法官召開憲法法庭審理，今以112年憲判13號判決宣告，立法者基於防制毒品危害目的，一律以無期徒刑為最低法定刑，雖屬政策考量，但對於無犯罪前科、販毒次數少、數量低、金額不高以及並非主謀等「情節極為輕微，顯可憫恕個案」，縱然以情堪憫恕減刑「仍嫌情輕法重」，已抵觸比例原則、不符罪刑相當原則。

1999年時任司法院長翁岳生與同期大法官，認為「製造、運輸、販賣行為乃煙毒禍害之源」，更具有暴利特質，「利之所在，不免群趨僥倖」，對於此等行為以特別立法嚴厲規範，乃維護國家安全、社會秩序及增進公共利益所必要，「當已符合比例原則」，因此以釋字第476號解釋，宣告《毒品危害防制條例》第4條第1項明訂死刑或無期徒刑的法定刑不違憲。

而今天憲法法庭112年憲判13號的判決特別指出，在「情節極為輕微，顯可憫恕個案」範圍內，變更釋字第476號解釋的意旨，且相關機關應從即日起2年內，依本判決意旨修法，修法完成前，法院審理觸犯販賣第一級毒品之罪而符合前揭情輕法重個案，除依情堪憫恕規定減刑，另得依本判決意旨再減輕其刑至1/2。

憲法法庭不僅把本件釋憲判決列為修法過渡期間的毒販減刑事由，更「建議」檢討《毒品危害防制條例》第4條第1項，改善僅以死刑或無期徒刑做為法定刑而過度僵化情形，視案情輕重分別訂定不同刑度處罰。

媒體質疑憲法法庭本件判決是否與國家掃毒政策背道而馳，憲法法庭書記廳廳長許辰舟表示，大法官肯定立法者的判斷，但以無期徒刑為最低法定刑過於僵化，不能單從「重刑化」的角度思考，大法官因應社會價值或情勢做必要修正，是進步的象徵，也是讓《憲法》繼續發揮規範效力的重要機制。