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咖啡達人學烘焙　工程師用窯烤麵包做出差異化

▲賴建良創業為創造差異化，參加雲嘉南分署烘焙職前訓練，重頭學做麵包，後來甚至研發出窯烤米麵包，頗受消費者好評。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲賴建良創業為創造差異化，參加雲嘉南分署烘焙職前訓練，重頭學做麵包，後來甚至研發出窯烤米麵包，頗受消費者好評。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

45歲賴建良原本是竹科工程師，因父母年邁及家庭因素，決定回鄉推廣東山咖啡，並創業開設「東山T2 COFFEE」，更提供更多樣化的產品，他2年前參加勞動部雲嘉南分署的烘焙職前訓練，從基礎學起，後來愈做愈有興趣，甚至研發出窯烤米麵包、窯烤土司頗受消費者好評，成功創造差異化，讓他生意愈來愈好。

賴建良表示，一開始他創業原本只是利用行動咖啡車到處參與大型戶外活動，但隨著大環境轉變，決定改為定點式經營，而在轉型過程中，他開始思考希望搭配窯烤麵包與其他業者做出差異化，來突顯個人產品特色。

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不過他在麵包烘焙領域屬門外漢，完全沒有烘培相關知識與經驗，此時剛好得知雲嘉南分署有推出烘焙職前訓練課程，立馬報名參加，從食品概論、食品衛生安全、烘焙製作技巧與產品創意研發等重新學起，透過理論與實作循序漸進的課程，讓他提升不少烘焙領域的專業知識及實作技能，收穫滿滿。

賴建良回憶，在半年訓練期間，他比一般同學投入更多心力鑽研麵包相關技術，即使遇到新冠肺炎疫情最嚴峻時期，在三個多月的遠距教學中，依然每天準時上線學習，不敢鬆懈，課餘時間更專心投入研究窯烤麵包的產品開發，當時開發出來的窯烤米麵包、窯烤土司等，一直到現在都是受歡迎的熱賣品項，「那段時間的磨練，讓我功力大增」，他也感謝勞動部給資源，讓他在後續的創業路能走得更順遂、更長遠。

▲賴建良創業為創造差異化，參加雲嘉南分署烘焙職前訓練，重頭學做麵包，後來甚至研發出窯烤米麵包，頗受消費者好評。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，分署的課程提供了建良轉業發展的基礎，更由於他認真思考如何差異化經營，勇於開發新品，才能走出自己的路；歡迎民眾運用政府資源學一技之長，分署自辦職前訓練不僅免學費，民眾若符合就保非自願離職者或中高齡、二度就業婦女等特定對象身分，還有職訓生活津貼可領，若參訓者為15-29歲青年，參加政策性課程，亦能申請學習獎勵金每月最高8000元。

雲嘉南分署2023年度第四期自辦職前訓練現正報名中，包含在地點心與創意伴手禮、創意商品與網路行銷、智慧綠能工業配線、創意家具設計與製作等12個職類、預計招生逾240個名額，報名至9月21日止，詳細課程內容可上分署官網（https://yct168.wda.gov.tw）了解，或電洽（06）6985945轉1121。

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