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大陸 大陸焦點 特派現場

她腹脹「20公斤便便卡住」肚皮快爆開！醫一切驚：一條1公尺大蟒

▲▼她肚藏40斤便便，專家竟切出一條蟒。（圖／翻攝自醫院官網）

▲花姐肚皮都撐出妊娠紋。（圖／翻攝自醫院官網）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江杭州一醫院近日公布一起53歲女子便秘10多天，手術取出40斤（20公斤）便便的病例。花姐（化名）飽受便秘困擾，最近四五年更加嚴重，近期她甚至五六天才能勉強大便一次。身形消瘦的她肚皮恐怖隆起，肚皮都被撐出了妊娠紋。醫生診斷為巨結腸病，手術切出一根近1公尺的「大蟒」。

花姐一直飽受便秘困擾，最近四五年更加嚴重，各種藥物都嘗試過但無效，每天上廁所都如同「受刑」。最近一段時間，花姐時常感到腹脹、胸悶氣閉，排便次數越來越不規律，「肚子不痛，就是脹，不想吃飯。」她五六天才能勉強大便一次，身形消瘦肚皮漸漸隆起，好像「懷孕」一般，還被撐出了「妊娠紋」。

7月中旬以來，十多天時間裡，花姐肚子又脹又痛、難受得下不了床、肚皮上甚至都能摸到硬結大便形狀，子女這才慌了神，將她送來浙大一院總部一期急診創傷中心。

花姐入院時腹脹如鼓，肚子彷彿一個快要炸了的氣球，經過CT檢查發現她的結腸腸腔擴張嚴重、直徑超過20公分，腔內大量積氣和有非常多的內容物，病變的腸子已經腫脹到佔了肚子的三分之一，肝臟、胃、小腸等器官甚至已經被擠壓移位。

醫生診斷花姐得了巨結腸病。醫生解釋，這是一種因腸管無法正常蠕動、內容物沒有辦法正常排出，導致腸道內出現「大堵車」，久而久之近端的腸管擴張而形成的疾病。醫生直言，花姐情況較為危急，非常容易引起腸穿孔乃至腹腔感染，需要盡快手術。

術中，專家為花姐肚子裡的景象捏了把汗。她大小腸與腹壁、大網膜粘連，肉眼可見整個結腸全段結腸明顯膨大、擴張，像一條「大蟒」盤臥在裡面。不僅如此，小腸也明顯擴張、腸壁變薄，腸道內積攢了大量糞性液體。

▲▼她肚藏40斤便便，專家竟切出一條蟒。（圖／翻攝自醫院官網）

▲專家切出了一根近1公尺的「大蟒」。（圖／翻攝自醫院官網）

最後，專家團隊切出了一根近1公尺的「大蟒」，同時也減壓出約40斤「便便」。經過精細的治療和護理，花姐目前恢復良好，大便次數一天2到3次，通暢舒爽。

專家提醒，長期受便秘困擾（＞6個月）的人要引起高度重視，需儘早到正規的大型醫院進行最終的確診和治療；如感覺有腹脹，伴有噁心，肛門停止排氣排便，腹部膨隆，有壓痛，身體消瘦等，應及早明確診斷進行藥物乃至手術治療，切勿隨意購買「潤腸」、「瀉藥」類產品，自行購藥、服藥在緩解便秘症狀的同時，也有可能掩蓋了原發疾病，導致延誤治療。

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