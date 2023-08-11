NuBra黏到「黑色生物」摳不下來！妹子嚇到腿軟　網歪樓：黏性超強

▲NuBra上黏到「黑黑小生物」。（圖／翻攝自Dcard）



記者朱祖儀／綜合報導

有些衣服的設計不適合穿內衣，不少女孩就會改用有黏性的NuBra。但一名女網友把NuBra放在桌上晾乾，結果晚上準備要收起來，卻發現上面黏了一隻「黑色生物」，當場慌了手腳，可是不管怎麼做都無法挽救，讓她相當無奈，直言「下次不敢再亂放了」。貼文曝光後掀起討論。

原PO在Dcard發文表示，日前中午外出實在太熱了，於是回到家就把穿在身上的NuBra拿下來，簡單沖洗後晾在桌上。但她晚上準備收起來時，卻發現上面竟有一團黑黑的東西，「是一隻小壁虎！」

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▲壁虎黏在NuBra上。（圖／翻攝自Dcard）



原PO本來想要把壁虎趕走，可是發現牠雖然還有呼吸，卻一動也不動，原來是整隻被黏在上面。家人見狀原本想用尺把壁虎挑起來，但這一挑卻把尾巴弄斷了，她在一旁看得心驚膽跳，「真的看到快腿軟」，最後折騰了半小時還是沒用，她只好把這件新的NuBra丟掉，「順道為這個無辜的小生命默哀…下次不敢再亂放了」，也苦笑稱「這家NuBra的黏性真的沒話說？？？？小壁虎間接成了最佳代言人」。

許多網友看到後紛紛表示，「看來脫下來後要拿一個塑膠籃蓋上比較保險」、「這件Nubra不能留了，超怕壁虎人真的邊看邊瞳孔地震」、「我要回家把我的Nubra收好了」、「也發生過一樣的事+1，一樣是剛買沒多久、一樣壁虎還活著、一樣請家人挑掉，但是最終仍選擇直接丟掉再買一個」、「壁虎都認證過的」、「笑瘋掉，代表這個牌子的黏性真的很強」。

也有人分享經驗，「之前黏蟑板不小心黏到小壁虎，我是用乳液跟沐浴乳慢慢把膠溶掉讓牠順利脫困的」、「泡水應該就可以了吧」、「之前拯救過一隻被破壞袋膠條黏住的肥壁虎，倒油讓牠慢慢掙脫」、「肥皂水會是你的救星」、「我也有遇過～～～超恐怖的，根本不敢摸牠，我是用嬰兒油搭配水龍頭小水流才把牠弄下來，要很有耐心慢慢用，我怕淹死牠」、「以後有遇到可以用油讓牠下來～之前家裡也是有一隻小壁虎黏在那種滾筒狀的黏毛器上，我媽用橄欖油讓牠脫困，那隻小壁虎甚至還偷吃一點油」。