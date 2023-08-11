　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

5縣市豪大雨！「西南季風雷雨彈」再轟8天　中部以北午後防淹水

▲▼天氣,行人路權,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,大雷雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,滯留鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲中部以北慎防午後雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）

記者葉國吏／綜合報導　

今(11)日「西南季風」雖弱，但水氣多、降雨範圍大，西半部有大雷雨發生機率。氣象局針對全台5縣市發佈豪雨特報。明天至下週五(12至18日)仍受「西南季風」影響，有大雷雨發生機率。中部以北午後受熱力作用，容易有短延時大雷雨，低窪地區慎防淹水。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲嘉義縣市、台南、高雄、屏東豪大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(11)日「西南季風」雖弱，但水氣多，大氣很不穩定，降雨範圍大，西半部有局部陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率、伴隨劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)，低漥他區防淹水，易致災地區應持續注意坍方、落石、土石流。

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲花蓮、台東高溫燈號。

東半部晴熱、午後局部短暫陣雨；各地區平地氣溫：北部23至35度，中部23至33度，南部24至33度，東部24至37度。氣象局針對花蓮、台東發佈高溫燈號。

▼「輕颱卡努」今(11)日侵襲北韓，因地形及強垂直風切破壞，逐漸減弱消散。第7號「中颱蘭恩」增強中，向北轉西北、朝日本前進，下週一、二(14、15日)侵襲日本本州。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

自「卡努」8月4日離台，其引進的「西南季風」，持續至今(11日)已長達1週；最新模式模擬顯示，明日至下週五(12至18日)仍受「西南季風」影響，大氣不穩定的程度，視挾帶水氣的多寡而定。明日至下週一(14日)水氣略減，西半部有局部陣雨或雷雨，以午後為主，有較大雨勢；下週二(15日)至週五水氣再增多，降雨範圍擴大，大雷雨及劇烈天氣發生的機率又再提高，應持續注意。

 
ET快訊
星展併花旗「44間分行」今起換裝　5大服務喊卡
14歲網紅騙過全世界！　詐死狂漲27萬粉
5縣市豪大雨！「西南季風雷雨彈」再轟8天　中部以北午後防淹水
快訊／MSCI季調出爐！台股成分股增技嘉　小型股增17檔
快訊／遭紅襪DFA　張育成首度回應

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

豪雨轟出30公尺路基流失！台鐵徹夜搶修　今5：30起雙線正常行車

新北二重疏洪道積水已退　凌晨全線恢復通行

5縣市豪大雨！「西南季風雷雨彈」再轟8天　中部以北午後防淹水

螢火蟲電影院來了！北台灣8縣市「巡迴15場免費看」　片單看這裡

男同事送飲料「幫插吸管」　被女同事偷倒掉！全場直呼噁：誰敢喝

快訊／台鋁秀泰影城宣布停業　商場怒控「欠款數千萬」將接管營運

你有領到嗎？　最新勞工「平均薪資」出爐

染食腦變形蟲死亡率高！專家籲專案進口藥物　疾管署曝研議進度

台鐵鳳鳴路基流失！10班遊覽車公路接駁　明天恢復雙線行車

豪雨狂炸桃園龜山「馬路成河道」！機車遭滅頂　騎士涉水狂推救車

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

IDF戰機引擎起火迫降　空軍：飛行員處置得宜

豪雨衝擊雙北「水淹半輪高」　民眾、員警冒雨推車畫面曝

茵聲曝分手劉書宏主因「我心眼太小」！　遭小S逼問「他劈腿？」：跟大家都友好

女玩水染「食腦變形蟲」亡！　業者哽咽喊冤：每天都投氯

88會館首腦逃亡海外9個月　郭哲敏泰國落網搭機返台

豪雨轟出30公尺路基流失！台鐵徹夜搶修　今5：30起雙線正常行車

新北二重疏洪道積水已退　凌晨全線恢復通行

5縣市豪大雨！「西南季風雷雨彈」再轟8天　中部以北午後防淹水

螢火蟲電影院來了！北台灣8縣市「巡迴15場免費看」　片單看這裡

男同事送飲料「幫插吸管」　被女同事偷倒掉！全場直呼噁：誰敢喝

快訊／台鋁秀泰影城宣布停業　商場怒控「欠款數千萬」將接管營運

你有領到嗎？　最新勞工「平均薪資」出爐

染食腦變形蟲死亡率高！專家籲專案進口藥物　疾管署曝研議進度

台鐵鳳鳴路基流失！10班遊覽車公路接駁　明天恢復雙線行車

豪雨狂炸桃園龜山「馬路成河道」！機車遭滅頂　騎士涉水狂推救車

81歲石英「近況曝光」！現身信義區散步　兒女孫子陪同三代同堂

和碩Q2每股賺1.17元　上半年每股賺2.3元

玩真的！陸打造電競國家隊扎根大學　兩岸人才「薪情」差很大

台灣綠色船舶商機大　英國勞氏船籍社執行長布朗今年兩度訪台

把握最後fun假日！高鐵國旅聯票搭配逾千項遊程享高鐵75折起優惠

賴品妤酸侯友宜「核電超人」　侯辦：她父親是台灣綠能大亨

吃對就凍齡！營養師教「抗老食補」3大關鍵：小心骨流失

豪雨轟出30公尺路基流失！台鐵徹夜搶修　今5：30起雙線正常行車

紅衣大媽怒背《滿江紅》嗆用iPhone都漢奸　大鬧蘋果店要路人背詩

張育成DFA後首度回應　借場地練打擊：我要更進步

直播妹「忘了裡面沒穿」掀背心雙球彈出6千人看光

生活熱門新聞

台鋁秀泰影城停業　商場怒控：欠數千萬

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

「這1年出生的人」吃牛肉會衰！她算命傻了

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

雨炸台南網敲碗喊放假　黃偉哲說話了

無視規定！台灣代購搶「DinoTaeng」限量品　韓網罵翻

相隔12年！台灣又出現「食腦變形蟲」死亡個案

「台灣最爛1景點」一票人秒選它！網美超愛拍照

超強運四大生肖八月中旬旺到爆！

他送飲料幫插吸管　被女同事偷倒掉

雨炸台南「比颱風誇張」　市民喊話黃偉哲：還不放假？

女染食腦變形蟲亡！業者喊冤：不知她為何發病

更多熱門

相關新聞

豪雨轟炸台鐵！路基流失30公尺　列車誤點60分「類火車加入疏運」

豪雨轟炸台鐵！路基流失30公尺　列車誤點60分「類火車加入疏運」

劇烈降雨今(10日)下午猛轟北台灣，導致台鐵軌道淹水，下午15時50分時起桃園=鶯歌間路線一度暫時不通，採公路接駁，由於東正線路基流失約30公尺，台鐵目前採單線雙向行車，列車降速60公里通行，列車平均延誤40到60分鐘，台鐵續採公路接駁疏運。

雷雨狂轟！桃機暫停空側作業、部分航班延遲　提領行李恐等更久

雷雨狂轟！桃機暫停空側作業、部分航班延遲　提領行李恐等更久

驚人豪雨彈明天續轟！一圖看警戒區　下周一雨區再擴大

驚人豪雨彈明天續轟！一圖看警戒區　下周一雨區再擴大

路基流失！台鐵桃園=鶯歌單線雙向行車　下班通勤列車延誤

路基流失！台鐵桃園=鶯歌單線雙向行車　下班通勤列車延誤

下班注意！豪雨轟炸「台鐵桃園=鶯歌中斷」　啟動公路接駁

下班注意！豪雨轟炸「台鐵桃園=鶯歌中斷」　啟動公路接駁

關鍵字：

氣象吳德榮

讀者迴響

熱門新聞

台鋁秀泰影城停業　商場怒控：欠數千萬

高中生「躲學校廁所」創公司　身價破6億

北屯色男「求哄睡」她心軟入房　慘遭性侵3次

八點檔女星6年前參加「現任丈夫」婚禮！

年輕人1飲料連喝1個月　換腎保命

大陸挖到「史上最大金礦592噸」　價值破8800億元

幼兒園男師染指6女童　園長護淫兒：被警刑求逼供

人妻怨：愛愛次數少得可憐！她吐「男生不想要」3原因

「這1年出生的人」吃牛肉會衰！她算命傻了

苗栗外籍性工作者染愛滋　衛生局籲尋芳客快篩檢

你有領到？最新勞工「平均薪資」曝

花1.5萬訂親子房！到場「飯店禁兒進入」旅程毀了

遊日本「台人1穿搭犯大忌」　友驚：沒事不會穿

30歲男「求找高薪工作」　網推1職業：月入8萬

爆熱戀林襄！馬傑森「高顏值前任」被挖出　鄉民：超級正

更多

最夯影音

更多
真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴

真正的炫富女童！14歲網紅Lil Tay離世　炫豪宅名車：我浴室所有東西都比你房租貴
重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

重機下陽金公路S型彎道　撞凹轉彎車送醫不治

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

遇賊偷車傻阿金上前討摸　陪玩1分鐘還目送他牽走

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

林襄「沒否認」熱戀馬傑森　甜喊：希望大家給我一點點空間＞＜

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

88會館首腦郭哲敏上銬返台！　傳黑幫懸賞6千萬...警重兵戒備

熱門快報

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

KKBOX風雲榜票選爽抽門票

8/1-8/23票選你最想聽的歌曲，就有機會獲得《KKBOX風雲榜》雙人門票，天天投票，中獎機會越大哦！

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486現身《豈有此呂》

電商之王486砸錢收服員工 賭爛NONO欺負人為「小紅老師們」組律師團

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面