5縣市豪大雨！「西南季風雷雨彈」再轟8天　中部以北午後防淹水

▲中部以北慎防午後雷陣雨。（圖／記者李毓康攝）



記者葉國吏／綜合報導

今(11)日「西南季風」雖弱，但水氣多、降雨範圍大，西半部有大雷雨發生機率。氣象局針對全台5縣市發佈豪雨特報。明天至下週五(12至18日)仍受「西南季風」影響，有大雷雨發生機率。中部以北午後受熱力作用，容易有短延時大雷雨，低窪地區慎防淹水。

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▲嘉義縣市、台南、高雄、屏東豪大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(11)日「西南季風」雖弱，但水氣多，大氣很不穩定，降雨範圍大，西半部有局部陣雨或雷雨，有大雷雨發生的機率、伴隨劇烈天氣(雷擊、強風、瞬間強降雨)，低漥他區防淹水，易致災地區應持續注意坍方、落石、土石流。

▲花蓮、台東高溫燈號。



東半部晴熱、午後局部短暫陣雨；各地區平地氣溫：北部23至35度，中部23至33度，南部24至33度，東部24至37度。氣象局針對花蓮、台東發佈高溫燈號。

▼「輕颱卡努」今(11)日侵襲北韓，因地形及強垂直風切破壞，逐漸減弱消散。第7號「中颱蘭恩」增強中，向北轉西北、朝日本前進，下週一、二(14、15日)侵襲日本本州。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

自「卡努」8月4日離台，其引進的「西南季風」，持續至今(11日)已長達1週；最新模式模擬顯示，明日至下週五(12至18日)仍受「西南季風」影響，大氣不穩定的程度，視挾帶水氣的多寡而定。明日至下週一(14日)水氣略減，西半部有局部陣雨或雷雨，以午後為主，有較大雨勢；下週二(15日)至週五水氣再增多，降雨範圍擴大，大雷雨及劇烈天氣發生的機率又再提高，應持續注意。