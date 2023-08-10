曖昧男幫叫外送！　一奇葩行為讓她成笑柄

▲女子以為對方送她午餐，取貨時竟要付款1299元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）



記者崔子柔／綜合報導

一名女子指出，她認識了一個男生，一個月以來常常聊天也約出去吃飯2次，近日她工作忙到沒時間吃午餐，結果該男主動替她叫了外送，讓她相當驚喜，沒想到下樓領餐時，竟然要現金付款，還要價1299元，讓她急著和同事借錢，當場變笑柄。

原PO在Dcard發文表示，她最近很多結案報告要做，忙到有時根本沒空吃中餐，結果有天突然接到外送的電話，說是XX先生叫的，讓她興奮地下樓取餐，「但接下來我更驚喜，跟外送人員說謝謝之後我轉身要進公司大門，結果被外送人員叫住說要付款」。

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外送員告知訂單是現金付款，要1299元，而原PO根本沒帶錢包，只好打電話給比較好的同事讓她先拿錢下樓，「她聽到有人送吃的給我還要我付錢，直接在電梯裡笑爆」。

▲女子發文。（圖／翻攝自Dcard）



原PO後續傳訊息告知該男收到外送了，該男則回「趁熱吃，希望妳有感受到我的心意」，原PO問「可是要我自己付錢是什麼意思」，該男說「哈，因為月底了比較拮据」，原PO再追問「不是，訂個外送要1299？有人展現心意是要對方付錢的嗎，而且這不是我請你幫忙訂的」，該男則不斷說，「就是展現我的心意」、「心意才是重點」。

該男後來表示，「女生應該都喜歡這種驚喜的吧」，原PO則尬回，「聽到外送員說收現的時候是挺驚喜的」，該男又說「對吧，女孩子都喜歡」，原PO要他以後別再送外送，該男竟說「妳不用不好意思啊，我是買來要讓妳跟同事一起吃的」。

▲原PO與該男對話。（圖／翻攝自Dcard）



原PO在心裡怒喊，「你買個屁！大方個頭，是我買吧」，最後那份外送裡是很大的炸物拼盤，她就請同事們一起吃，也請墊錢的同事不要把事情說出去，就說是她請客就好，「這個事情之後好像沒辦法保持平常心跟他聊天了」。

文章曝光後，不少網友認為該男的行為荒謬至極，紛紛留言表示，「他是不是覺得自己帥透了」、「明明就是妳付錢，好意思說是他自己買來給妳吃的」、「他的自我感覺良好到，值得妳立刻封鎖刪除」、「這叫什麼驚喜是驚嚇吧，是我一定封鎖刪除慢走不送」、「我隔著螢幕都尷尬到不行」，也有外送員指出，「這種單你就說不收就好，反正帳號跟你沒關係，下單本人不在送達的位置，現金單太多次拒收，被停權也是他的事」。